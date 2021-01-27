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加州設「My Turn」疫苗網站 何時何處接種一網打盡

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加州設疫苗預約接種網站 擬在洛杉磯與聖地牙哥兩縣試行

編譯組／綜合報導 

加州目前已經完成240萬人的新冠疫苗接種，速度還在加快之中，單是上周，每天平均有14.9萬人接種。但就像加州政府營運廳(Government Operations Agency)廳長理查森（Yolanda Richardson）所說，加州4000萬人都在好奇，到底何時才輪到自己？為此，加州設立「myturn.ca.gov」網站，專門負責疫苗的預約與接種。 

洛杉磯時報報導，此一網站計畫在洛杉磯與聖地牙哥兩縣試行，萬一兩縣居民在縣府網站無法排隊預約，可以試試加州政府網站，或許就有機會排到。但是網站會先詢問接種者的職業、年齡、住址，合格者才能預約；不符資格者也別失望，因為系統已經將資料留存，等到資格符合時就會自動通知開放預約。但該網站截至26日傍晚，鍵入網址後仍是一片空白。 

加州州長紐森表示，整套系統預計2月間可完成更新改版，以服務全州居民。未來醫療相關工作者、長者、學校與幼教人員，以及急救、食品、農業員工都能透過加州系統完成預約。紐森強調，此一系統並不只是單純的預約、通知系統，還能幫助加州政府彙整那些人已經完成接種，以避免之前出現的延遲狀況，因為各縣回報緩慢導致加州防疫系統出現漏洞。 

不過，雖然預約方式變得更方便，但疫苗劑量仍然短缺，超過450萬劑還待運抵，加州居民全面接種之日還要等等。此外，加上紐森先前開放65歲以上的長者接種，讓疫苗更為吃緊。合格接種人員不足也是問題之一。洛縣公衛局長費洛（Barbara Ferrer）就表示，大家還得要保持耐心，因為疫苗數量不充足。 

值得注意的是，加州可能會調整接種優先順序的決定標準，可能讓年紀越大的人優先順序更前面，而非依職業別作為判斷標準。不過，一切還未定案。加州公衛廳廳長加利（Mark Ghaly）表示，政府希望能夠在年齡之外，同時考量職業的感染風險，因此如果產業別的感染風險不那麼高、年紀又輕，可能就要等久一點才能接種。

加州 疫苗 洛杉磯

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