史大教授推疫苗分配「靈活策略」 比「固定策略」多防29%新冠病例

史丹福教授所羅門等提出分配疫苗靈活策略。(本報檔案照)

據史丹福醫學報報導，史丹福大學 醫學教授所羅門（Joshua Salomon）和同事制定一種新冠病毒疫苗 在全國分發的方法。他們預測，與聯邦政府最初的策略相比，將使更多的美國 人更快獲得完全接種，並減少新冠病毒病例。

由於輝瑞和莫德納兩種疫苗都需要兩劑，聯邦一直留存著50%的可用疫苗用來做第二劑疫苗。但隨著假期後新冠病例、住院人數和死亡人數達到新高，美國疫苗接種已經遠遠落後於計畫。日前，聯邦衛生部宣布將不再保留第二劑疫苗。

近日發表在「內科醫學年鑑」(Annals of Internal Medicine)上的一項建模研究中，史丹福衛生政策中心(Stanford Health Policy)教授所羅門和同事認為，保留第二劑量以供以後使用的方法過於保守，因為推遲很多必要人群的疫苗接種計畫。

儘管這個新模型集中在新疫苗莫德納引入後的第一個星期，但所羅門表示，如果現在修改全國的疫苗分發策略，仍將帶來巨大的好處。所羅門以及他的同事在報導中寫道：「在大多數情況下，減少保留的第二劑疫苗 ，讓更多的人盡快接種疫苗，可以大增疫苗的好處，於此同時也可以讓人們按照原計畫接種第二劑疫苗。」

所羅門的團隊發現比較了兩種策略。一種是固定策略，保留50%的疫苗給第二劑。另一種是靈活策略，在前三周只保留10%的供應給第二劑，在以後的每三周增加到90%，然後50%。

該模型發現，如果每周穩定供應600萬劑疫苗，在這兩種策略下，到第八周有2400萬人將至少得到一劑。在這兩種策略中，所有的第二劑都將按時收到。然而，在靈活策略下，將有額外的240萬人得到兩劑疫苗，因為還有數百萬人將在頭三周內得到一劑初始劑量。此外，根據研究估計，在兩個月內，靈活策略將比固定策略多預防23%至29%的新冠病例。

即使疫苗供應減少，靈活的戰略也更為有利。所羅門表示，只要有穩定的疫苗供應，靈活策略就不會導致延遲施打第二劑疫苗。但是，如果疫苗產量減少，可以調整新供應的分配，優先考慮第二劑疫苗，以確保人們能夠按時完成接種系列疫苗。如果疫苗供應意外減少，分配計畫可能需要進一步調整，以避免延遲接受第二劑疫苗。