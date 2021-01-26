洛縣抗疫1周年 1成居民確診

洛縣公衛局局長費若表示，目前平均七天的確診率，相較於新年假期之後的高峰已經下降近一半。（會議截圖）

1月26日是洛杉磯發現新冠肺炎首宗病例的一周年，在洛縣 約1000萬人口中，至今每十名居民中就逾一人確診新冠。洛杉磯縣公共衛生局長費若（Barbara Ferrer）25日表示，這一年來很多人的健康受到影響，醫療系統遭遇前所未有的打擊，居民面臨重重挑戰和壓力。每天成千上萬人確診，每周數百人因此失去生命，呼籲民眾避免聚會，出門配戴口罩，做好衛生防護。

費若表示，洛縣25日新增6642人，累積確診人數達107萬9396人；46人死亡，累積達1萬5303人。通常周一數據會因實驗室報告出現延遲，像是上周每天也有200人死亡。目前共有6486名住院患者，其中25%住在重症監護病房，22%需要呼吸機。預計未來幾周可能會看到死亡人數增加，這是來自聖誕節和新年的高峰，因為通常死亡會在確診和住院後有滯後情況。

費若指出，疫情 在1月8日達到高峰，平均七天確診率高達20%，1月20日數據顯示病例率下降近一半，目前平均七天確診率為12.9%，她希望接下來的確診病例和住院人數能下降。

洛縣縣政委員會主席蘇麗絲（Hilda Solis）表示，洛縣結束居家令和州政府同一步調，在即將到來的周末，允許戶外用餐，洛縣政府及衛生部門會提供衛生細則。目前洛縣是疫情最嚴重的紫色等級。鑑於「超級碗」很快就要來了，將有很多運動活動，但公共場所是病毒傳染高發場所，呼籲民眾儘量待在家中，避免感染。

蘇麗絲表示，很多商家因疫情受到巨大影響。過去一個月，病毒感染非常嚴重。雖然疫苗 已經施打，但要花很多時間才能普及到大部分居民。提醒已經接種第一劑疫苗的民眾仍要小心，出門還是要戴口罩。

蘇麗絲表示，日前她與民眾交流得知有87歲長者，以及民眾轉了三次公車前往接種疫苗。她了解疫苗對65歲以上長者的重要性，目前很多成人因感染病毒健康受到影響，而疫苗預約仍然有限，但在接種疫苗前還是可以用其他方式保護自己。

同時洛縣也會加速疫苗施打速度，簡化施打流程，讓更多人能接種疫苗，以及要求拜登總統分配給洛縣更多疫苗。另外洛縣急需醫療人員，目前洛縣有數個疫苗施打站，譬如道奇體育場的超級施打中心，因此歡迎醫療人員加入。