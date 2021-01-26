我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診2529萬例 死亡破42萬人

加州解除居家令 大部分縣將重回紫色級 可恢復戶外用餐

洛縣抗疫1周年 1成居民確診

記者王全秀子／洛杉磯報導
洛縣公衛局局長費若表示，目前平均七天的確診率，相較於新年假期之後的高峰已經下降近一半。（會議截圖）
洛縣公衛局局長費若表示，目前平均七天的確診率，相較於新年假期之後的高峰已經下降近一半。（會議截圖）

1月26日是洛杉磯發現新冠肺炎首宗病例的一周年，在洛縣約1000萬人口中，至今每十名居民中就逾一人確診新冠。洛杉磯縣公共衛生局長費若（Barbara Ferrer）25日表示，這一年來很多人的健康受到影響，醫療系統遭遇前所未有的打擊，居民面臨重重挑戰和壓力。每天成千上萬人確診，每周數百人因此失去生命，呼籲民眾避免聚會，出門配戴口罩，做好衛生防護。

費若表示，洛縣25日新增6642人，累積確診人數達107萬9396人；46人死亡，累積達1萬5303人。通常周一數據會因實驗室報告出現延遲，像是上周每天也有200人死亡。目前共有6486名住院患者，其中25%住在重症監護病房，22%需要呼吸機。預計未來幾周可能會看到死亡人數增加，這是來自聖誕節和新年的高峰，因為通常死亡會在確診和住院後有滯後情況。

費若指出，疫情在1月8日達到高峰，平均七天確診率高達20%，1月20日數據顯示病例率下降近一半，目前平均七天確診率為12.9%，她希望接下來的確診病例和住院人數能下降。

洛縣縣政委員會主席蘇麗絲（Hilda Solis）表示，洛縣結束居家令和州政府同一步調，在即將到來的周末，允許戶外用餐，洛縣政府及衛生部門會提供衛生細則。目前洛縣是疫情最嚴重的紫色等級。鑑於「超級碗」很快就要來了，將有很多運動活動，但公共場所是病毒傳染高發場所，呼籲民眾儘量待在家中，避免感染。

蘇麗絲表示，很多商家因疫情受到巨大影響。過去一個月，病毒感染非常嚴重。雖然疫苗已經施打，但要花很多時間才能普及到大部分居民。提醒已經接種第一劑疫苗的民眾仍要小心，出門還是要戴口罩。

蘇麗絲表示，日前她與民眾交流得知有87歲長者，以及民眾轉了三次公車前往接種疫苗。她了解疫苗對65歲以上長者的重要性，目前很多成人因感染病毒健康受到影響，而疫苗預約仍然有限，但在接種疫苗前還是可以用其他方式保護自己。

同時洛縣也會加速疫苗施打速度，簡化施打流程，讓更多人能接種疫苗，以及要求拜登總統分配給洛縣更多疫苗。另外洛縣急需醫療人員，目前洛縣有數個疫苗施打站，譬如道奇體育場的超級施打中心，因此歡迎醫療人員加入。

洛縣 疫苗 疫情

上一則

南加首例 新港-梅莎學區重返校園上課

下一則

法界促紐森 任命劉弘威為加州檢察長

延伸閱讀

彈劾案送參院 拜登：不認為川普將遭定罪

彈劾案送參院 拜登：不認為川普將遭定罪
目標提高！拜登喊每天150萬人打疫苗 拚夏季群體免疫

目標提高！拜登喊每天150萬人打疫苗 拚夏季群體免疫
世界晚報／認同川普路線 拜登簽行政令強調美國製造

世界晚報／認同川普路線 拜登簽行政令強調美國製造
新人新氣象！拜登誓言：美國政府車隊將全面換成電動車

新人新氣象！拜登誓言：美國政府車隊將全面換成電動車
白宮發言人：拜登將以戰略耐心處理中國挑戰

白宮發言人：拜登將以戰略耐心處理中國挑戰
敦促國會協商 拜登：紓困支票的領取標準可以再談

敦促國會協商 拜登：紓困支票的領取標準可以再談

熱門新聞

LL和妹妹雙雙感染新冠病毒，隔離十多天後雙雙轉陰，目前已恢復活力去猛獁山滑雪。（LL提供）

不想浪費 華裔餐桌上這麼做 與姊妹雙染疫

2021-01-22 20:41

驚！南加多人出現過敏反應 一批莫德納疫苗恐被喊停

2021-01-18 17:45
中國公民謝瑜日前到優勝美地國家公園時失蹤，後被發現死亡。（優勝美地國家網站）

優勝美地發現失蹤華裔婦女屍體

2021-01-24 20:52
中國女明星鄭爽捲入代孕生子風波。（鄭爽微博）

在美找代孕？中國女星遭熱搜

2021-01-18 18:22
兩名涉案華裔嫌犯。（警方提供）

河濱民宅槍戰3死 3華人涉案

2021-01-22 19:42
日前華人在阿罕布拉市山谷大道的一個華人商場遇到人肉碰瓷。（谷歌地圖翻拍）

人肉碰瓷南加再現 專挑老駕駛

2021-01-18 13:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
謎一樣的陳淑樺 人間蒸發匆匆23年

謎一樣的陳淑樺 人間蒸發匆匆23年
支持彈劾川普後 共和黨眾議員錢尼遭同僚清算

支持彈劾川普後 共和黨眾議員錢尼遭同僚清算
川普遭控觸犯美國憲法薪酬條款 最高法院不受理

川普遭控觸犯美國憲法薪酬條款 最高法院不受理
中美「跪下的警察」 被媒體拿來對比火了

中美「跪下的警察」 被媒體拿來對比火了
巴西足球隊參賽遇死劫！飛機起飛瞬間墜毀 6人全罹難

巴西足球隊參賽遇死劫！飛機起飛瞬間墜毀 6人全罹難