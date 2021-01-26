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聖瑪利諾市 1周內4人染疫亡

記者李雪／聖瑪利諾市報導

在剛過去的節假期間，洛杉磯縣新冠病例大增，其中華人聚集小城聖瑪利諾市（San Marino）也不例外，該市的確診病例從節前12月1日的127例，飆升到1月25日的332例。其中最嚴重的一段時間是本月初，一周就有四人死亡，這對這座小城市來說數量不小。

本月3至10日的一周，聖瑪利諾確診病例增加25例，但死亡病例從七例增至11例，共四人死亡。周邊各市如南巴沙迪那市同期僅一人死亡，更大的天普市也只有三例死亡。

不過從人口比率來看，聖瑪利諾市的總體疫情數字和其他人口密集的城市比起來，還算比較好。不過聖瑪利諾市消防局長Mario Rueda仍疾呼市民注重防疫，「傳播的風險如此之高，現在是時候要非常謹慎」，他表示洛縣衛生局官員都要求大家將1月視為關鍵月份。

他也再三強調一些防疫措施，例如避免聚會、避免走親訪友，避免他人拜訪，此外還有勤洗手、戴口罩等。有居民向他詢問是否可能關閉雷西公園（Lacy Park）和該市其他人流量大的地區，但他表示沒有計劃限制人流。

早先聖瑪利諾市一些居民聚會慶祝大選和節日，出現幾次群聚感染事件，令不少居民議論紛紛。洛縣公衛局再三警告居民，即使是很小的聚會，也極有風險，並且很容易導致病毒傳播增加。儘管人們多會僥倖認為該病毒不會在親友中傳播，但不幸的是很多案例都證明，聚會上只要有一個攜帶病毒的人，都會導致更多人被傳播。

聖瑪利諾 洛縣 防疫

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