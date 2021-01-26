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加州「失業救濟金」詐騙已達114億元 還有190億待查

編譯組／綜合報導

加州官員25日指出，疫情期間發生的失業救濟金詐欺案總額已達114億元，占總支付救濟金的10%，另有17%、約190億元仍在調查中，據信這190億元也很能多半是詐欺。很多詐領救濟金的歹徒，是被關在加州監獄內的囚犯，甚至包括死囚。加州漫天灑錢不設防的離譜現象，早引起民間和州議會的憤怒。

加州勞工廳長蘇維思（Julie Su）說，除已確認的詐欺行為外，加州就業發展局（EDD）通過去年秋天以來採取的更嚴格安全措施，包括雇用承包商ID.me進行線上驗證申請者身分，攔截數百億元虛假的失業救濟金申請。本案是加州歷來金額最大的政府詐欺案。

EDD同時警告民眾，可能出現新的詐欺行為，重申「EDD不會派代表到家中，EDD和ID.me不會通過社交媒體和其他網站與個人聯繫。」

自2020年3月以來，加州已支付1140億元失業救濟金，處理約1900萬分申請。因該州居家避疫令導致許多企業關閉或減少營運，數百萬人失業。加州還正調查可能涉及詐欺的17%申請案件，總額約190億元。官員認為，這其中絕大多數，最終應該也屬於詐欺。

蘇維思說，部分責任歸咎於川普政府，未能替加州提供足夠的指導和資源應對詐欺性索賠，這些索賠申請幾乎都通過一項新的聯邦計畫提交，該計畫替獨立承包商的零工工人和自顧人士提供失業救濟金。她說，國際和國家犯罪集團在幕後運作，通過複雜的身分竊盜獲取失業救濟金。

截至上周，約120萬宗索賠案被暫停，EDD表示，其他申請者，正進行調查表填寫，幫助EDD確認是否符合申請要求，部分申請者收到裁決通知書，告知他們資格不符或可上訴。

EDD官員警告恐有新的詐欺案件，「有個人冒充EDD和ID.me，以獲取個人訊息，民眾應警惕。」

EDD發言人Loree Levy表示，目前積壓的申請案已完成99.9%，其餘將在本月底完成。不過根據該機構最新報告，自去年9月以來，仍有成千上萬新索賠申請湧入機構，上周積壓的索賠申請仍為91.6萬。

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