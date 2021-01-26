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加州解除居家令 大部分縣將重回紫色級 可恢復戶外用餐

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加州居家避疫解除！洛縣餐館29日起開放

記者張宏／洛杉磯報導
去年12月6日傍晚是居家禁令生效前的最後一晚，巴沙迪那市老城商圈張燈結綵頗有節日氣氛，各餐館門前的戶外用餐區食客絡繹不絕，還需排隊領號。（記者李雪／攝影）
去年12月6日傍晚是居家禁令生效前的最後一晚，巴沙迪那市老城商圈張燈結綵頗有節日氣氛，各餐館門前的戶外用餐區食客絡繹不絕，還需排隊領號。（記者李雪／攝影）

洛杉磯縣的餐館可以恢復戶外用餐，美甲和髮廊也可立即重新開放室內運營了！州長紐森（Gavin Newsom）25日宣布解除南加居家令，由各縣自行決定是否設限。

加州衛生服務廳25日解除居家避疫令，使各地餐館可提供戶外堂食，但非必要行業仍不能營運。目前加州除中加州和北加四個縣以外，其他所有縣，包括南加各縣，都顯示為疫情最嚴重的紫色級別。

洛杉磯縣政府25日表示，希望遵守州政府指導方針，允許餐館重新開放戶外用餐服務，其他活動也可按照去年下半年，在解除居家避疫後的方式運行。由於洛縣華人民眾今年的農曆新年，可選擇去餐館享受戶外用餐，或在不超過三個家庭的情況下與親友在戶外團圓。

洛縣公共衛生局長費若（Barbara Ferrer）表示，洛縣餐館將允許在29日（周五）恢復戶外用餐，但仍有人數限制，且要求強制員工佩戴口罩，並保持桌子間的社交距離。此外，取消晚上10時非必要業務的宵禁。

巴沙迪那（Pasadena）市府因有自己的衛生局，獨立於縣府之外，所以巴沙迪那的餐廳被允許從25日（周一）開始恢復戶外用餐。

美甲沙龍和理髮店之類的個人護理業務，可立即重新開放室內運營，但客容量不得超過25％。允許恢復私人聚會，但最多只能有三個家庭，且只能在戶外進行，總數不得超過15人。教堂仍然僅限於戶外服務，而設在室外的賭場撲克牌室和戶外娛樂中心，例如迷你高爾夫球場和擊球籠（batting cages）可以在客容量50％的情況下重啟。健身中心仍將限於戶外活動。

室內購物中心的開放量可達到25％，但美食區關閉。酒店可重新開放進行旅遊業務。電影院、博物館和禮拜場所只能戶外進行，餐廳和酒莊可戶外營業，但酒吧和啤酒廠依然是關閉狀態。

不過費若警告，即使放鬆一些限制，人們和商家都必須遵守社交距離、面部遮蓋等相關防疫規定。現在還不是可恢復正常業務和互動方式的時候。

對此華人民眾表示歡迎。華人Raymond表示，本以為春節只能在家裡解決聚餐，現在能開放戶外就餐無疑能促進更多消費，對商家和民眾都是好事，能讓大家度過一個熱鬧的農曆新年。

也有人擔心疫情再次爆發。華人李先生表示，雖然疫苗已陸續在接種，但是大部分還是沒有打疫苗，開放後如再嚴重若再關門，對商家來說很耗神耗錢。

南加各行業重開規定表
南加各行業重開規定表

華人 加州 洛縣

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