員工染疫無指南 洛杉磯餐館自救

許多餐館業者並不清楚員工染疫後，該如何隔離、消毒和復業，不少業者抱怨州縣與地方政府政策不清，讓已因疫情損失龐大的他們，更加惶惶不安，無所適從。(Getty Images)

洛杉磯縣新冠肺炎疫情 持續嚴峻，愈來愈多餐館員工員確診，引發員工與消費者恐慌。許多餐館業者並不清楚員工染疫後，該如何隔離、消毒和復業，不少業者抱怨州縣與地方政府政策不清，讓已因疫情損失龐大的他們，更加惶惶不安，無所適從。

根據加州 公共衛生局的防疫指南，如果同一工作場所內有員工確診，雇主必須為所有員工測試。但與衛生單位預約測試的等待時間過長，有些餐館業者只能以每名員工150元的價格，由私人機構檢測 。再花一筆錢請清潔公司進行深層消毒，等待若干天後再重新開業。負擔不起業主只好關門大吉。

洛杉磯時報報導，在得知位於洛市銀湖（Silver Lake）的All Day Baby餐館有員工染疫後，亞裔店主Lien Ta關閉餐廳兩周，並通過電子郵件，向員工發送免費測試的訊息，載著沒有車的員工去檢測。但他說，相關單位缺乏關於何時關閉的指導方針令他困惑。

去年11月，在洛杉磯開設Los Feliz餐廳的業者Ashley和Tyler Wells，在營業時間中接獲一位員工確診的報告，夫妻倆立刻緊急關閉餐廳，在店門前張貼告示，退掉數千元的線上訂單，已準備好的外賣食物全部扔掉。他們開始研究CDC和洛縣公共衛生局關於如何員工隔離的指南，了解何處可獲得免費檢測訊息。但Wells說，一名員工接受檢測和獲得結果的平均時間長達五天。

疫情期間，許多餐館業者對缺乏快速、免費的檢測，與各級政府之間缺乏協調感到沮喪，矛盾的命令讓他們難以遵循，他們需要更快速的檢測結果。

也有業者說，加州指南很難理解。當被問及如果員工無法進行即時檢測，且負擔不起私人檢測費用時，餐館該怎麼做。加州公共衛生局發言人在電郵中寫到，「若懷疑他們可能被感染或確診，應該聯繫當地衛生部門進行測試，了解其轄區內測試支援。」當被問及洛縣是否幫助雇主進行測試時，部門發言人寫道，企業可通過https://covid19.lacounty.gov/testing/或致電211。讓業者很無奈。

巴沙迪那市格林街餐廳（Green Street Restaurant）共同業主Bob Harrison說，在得知35名員工中有人確診，加州和巴市衛生部門如能有明確指導方針和一致性，會有所幫助。但愈來愈多機構發布自己的法規，造成紊亂。

阿罕布拉市「楊的廚房」（Yang's Kitchen）業主克里斯勤楊（Christian Yang，譯音）說，去年夏天一名員工確診後，他在網站尋找安全指南，看到較大餐館集團，如David Chang的Momofuku Group和Rustic Canyon Family Group等，這些餐館進行結盟、分享資訊、訂定自己的指南。

克里斯勤楊說，他參考Monofuku和Rustic Canyon的指南，訂定餐廳自己的規範。去年夏天餐廳重新開張後，他替員工安排培訓，使用Rustic Canyon Family Group的每日檢查表，包括有關社交距離、症狀等。

Alta Admas、Daniel Patterson和Keith Corbin擁有位於West Adams的餐廳，也已決定先採取其他安全預防措施。餐廳要求工作人員從餐廳取走任何他們需要的東西，避免去其他商店。也要求工作人員每五天進行一次檢測，若安全則餐廳可維持開放。但他們說，每周花數千元進行測試，面臨虧損的他們已不堪負荷。