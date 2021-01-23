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1張圖看疫情：全美逾2482萬確診 伊州逼近110萬例

防疫決策暗藏一手？ 加州州府挨批

編譯組／綜合報導
加州州長紐森。（本報檔案照）
加州州長紐森。（本報檔案照）

加州州長紐森一再公開表示，針對新冠防疫的決策過程透明公開，但是遭外界質疑他隱藏一些重要資訊。州府衛生官員說，有些計算疫情數據的方式過於複雜，若是公開恐誤導大眾。可是專家不同意這種解釋。

美聯社報導，從2020年3月的封城與5月的重啟，到12月的居家避疫令與2021年1月的沙加緬度醫療區突然解禁，加州政府雖然宣稱一切都有憑有據，但是不少專家都心懷疑問，不知道根據何在，有些人甚至以茶葉占卜來諷刺加州作風，簡直是靠神諭來做決定。

加州去年率先封城，確實防堵疫情擴散，但是隨後的商業重啟，卻讓加州疫情再起。而感恩節過後的疫情大爆發，更讓加州成為重災區之一，當時紐森的說法是，只要ICU空床率低於15%，該醫療區的轄的縣份就必須執行區域居家令。但是就在1月中、沙加緬度ICU占床率還在9%左右徘徊時，加州卻宣布所轄五縣可以重啟了。

對於生意大受打擊的店家來說，能夠重新開門營業當然是件好事，但是就算是加州餐廳協會（CRA）的執行長康迪（Jot Condie）都說，這是個非常意外的好消息，但是他們真的看不懂背後原因，一切都是霧裡看花。聖伯納汀諾縣的發言人David Wert也說，他們不瞭州府的決策根據，如果背後真的有套運算機制，那麼縣府會很開心能夠知道它的運作方式。

加州政府官員一再表示，所有防疫決策過程，背後都有一套完整的運算機制，能夠由過去的確診人數，推斷出接下來的住院人數與ICU占床比。除了一般所知道的規則：假設1000人確診，120人可能住院，也就是12%，然後這120人中的14.4人又會住進ICU，同樣也是12%。但是在這之外州府其實還有另外15套運算機制，包括長假過後的感染加成。

因此，外界怎麼也看不懂加州政府所謂的「有憑有據」到底從何而來。專家批評，大家都知道新年長假過後，就醫人數與ICU占床數應該會增加，但是加州公衛系統的運算模式卻推斷出完全相反的結果，認為南加醫療區的ICU占床比會在二月間減少30%。這套機制同樣認定，災情慘重的聖荷昆谷醫療區ICU占床率會下降。專家因此認為，加州的決策過程真是雲裡霧裡。

加州 疫情 封城

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