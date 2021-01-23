染疫輕症休養 血氧機必備

在家休養的新冠病患，可準備一部家用血氧機，一般家用型只要30元左右。（ACB 7）

新冠確診後，如果症狀並不嚴重，某些人確實可靠著在家休養，恢復健康。但醫師建議，除了盡快詢問家庭醫師，找出適合自己的調養方法，更重要的是準備好一些小道具、輔助器材，以免狀況惡化時卻不自知。

ABC 7電視台報導，其中應該準備的東西之一是「血氧機」（pulse oximeter），一般家用型只要30元左右。使用方法是將測量器戴在手指上，就能透過光學反應，檢測 出自己紅血球中的氧氣濃度。低於94%時，可能就會出現不適。低於90%時更應該就醫，而非自我勸慰，休息一下就好。

另外，確診者還應該補充水分，最好是含電解質的運動飲料，類似Pedialyte或Gatorade，避免脫水。另外，適當補充維他命或鋅也有幫助。剛從新冠復原的女病患Juliana Shain就說，她的家醫替她開了維他命C、B12、D3與鋅。

Agoura Family Practice診所的內科醫師Aamir Iqbal則說，如果真的很不舒服，可以吃點藥房非處方的止痛藥乙醯胺酚（acetaminophen），或血液稀釋劑、幼兒劑量的阿斯匹靈，以避免血栓。

至於該不該多吃香蕉、酪梨或蘆筍，醫師則說，均衡飲食本來就很重要，感染後大吃特吃，反倒不會緩解症狀。另外，對於新冠患者來說，保持呼吸暢通非常重要，如果可以趴著睡，呼吸會更順暢；但睡眠品質一樣重要，所以不必為了活絡血液循環，而每兩小時起床一次。