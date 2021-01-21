洛縣新冠死亡暴增 疫情未到盡頭

洛縣公共衛生局長費若。（檔案照）

洛杉磯縣公共衛生局20日表示，新冠肺炎（COVID-19）感染死亡數字仍持續上升，當天新增死亡逾250例。但新增感染者、檢測 陽性比例，及入院患者數量都呈下降趨勢。不過衛生官員說，現在宣布疫情 緩和仍為時過早，尚未看到疫情的盡頭。

衛生官員說，洛縣 近期新冠死亡數暴增，與過去一個月入院患者增加有關。公共衛生局20日發布的數據顯示，自2020年11月3日開始，有23%的入院新冠肺炎患者死亡，較比當年9月和10月增加了12%。患者平均入院時間從10月的不到七天，增加到超過九天。

洛縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）表示，洛縣在今年1月10日過去七天平均每天死亡數是179例，至1月12日，數字降到174例。但到了20日（周三）報告有262例死亡，將洛縣新冠死亡數從疫情開始至今增加至1萬4300多例。但從另一方看，新冠肺炎每天感染數、檢測陽性比例、入院患者數都在持續下降。20日新增感染者6492例，也是近期日增新低。費若也指出，這些數字統計偏低或與報告滯後及周末假日檢測數量減少有關係。

費若表示，洛縣在2020年1月8日平均日增超過1萬5000例新冠感染者，一周後減低到平均約日增1萬例。自20日過去一周平均檢測呈陽性比例是14%，較比上一年12月的逾20%有所下降。1月5日入院患者平均是超過8000例，在15日降低7383例。至20日，這個數字是7263例，包括加護病房重症患者1692例。

費若強調，現在說疫情趨緩尚為時過早，希望在大家努力下，能夠看到曙光。不幸的是，即使一些數據在下降，但在醫院患者和死亡數字仍不少。必須清醒認識到，現實是：病毒依然在工作場所、社區及每個角落在傳播肆虐。而且即使醫院COVID-19患者數量有所下降，但仍持續在危險高值。所以疫情的盡頭尚未出現。每天依舊有很多感染者，每周都有數百例感染者需要住院治療。由於20日新增感染者6492例，至洛縣自疫情開始以來總計感染者增至103萬8092例。

費若提醒迫切疫苗接種預約登記的民眾要保持耐心，在縣府宣布65歲及以上年長者開始接種疫苗後，由於19日申請者太多，在同一時間出現過多人上網預約，導致電腦登記系統超載當機數個小時，不過這個問題包括電話預約無法接通已經改善，網址www.vaccinatelacounty.com已經重新運作。由於疫情數量有限，所以預約名額也有限制。同時也提醒民眾使用電話預約，電話833-540-0473（8:00am-8:30pm）。