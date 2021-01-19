從時尚設計師淪遊民…蒙市華女遭房東驅逐 流落街頭

淪為無家可歸者的吳女士講述自己的遭遇。（記者王若然／攝影）

在蒙特利公園市（Monterey Park）巴恩斯公園（Barnes Park），近來時常可以看到一位中年華人婦女的身影。白天她在公園附近遊走，夜間就在公園長凳上和衣而臥，冬季還穿著一雙拖鞋。她就是近期被房東 驅逐後，無家可歸的吳女士。

吳女士原本租住在蒙市一戶人家的改建車庫內，1月7日一早，她被房東叫來的警察 趕出家門，無處可去的她只能在附近的巴恩斯公園裡遊走。她說，自己在這裡至少睡了三個夜晚，白天在草坪上睡，晚上在長凳上睡，但睡不著，就這樣過了幾天，都沒有時間概念了。

吳女士晚上睡在長凳上，雖有一些衣服蓋在身上，但還是很冷。在被房東趕出來之後，曾在親友幫助下去附近旅館住過幾個夜晚，但目前身上的錢已經花光，晚上可能還得去公園過夜。

令人驚訝的是，吳女士在洛杉磯還有兩個哥哥。她說，自己被趕出來時沒有來得及拿行李，手機 也沒電，哥哥有送她一支新手機。哥哥為她代付了兩晚旅館住宿費後，就要她自食其力解決問題。至於兩個哥哥為何沒有繼續伸出援手，吳女士避而不談。

吳女士如何落得如此境遇？2018年4月她向燕先生租了一間由車庫改建的住房，而房租一直是由吳女士在香港的姊姊幫忙支付。2019年12月，房東有意將車庫拆除改建，要求吳女士另找住處；2020年1月表示不願意再出租房間。2021年初，吳女士兩度收到房東驅逐令。2021年1月7日，房東在警方協助下將吳女士驅逐。

房東燕先生也很無奈。他說，起先協助吳女士找房子和搬家，但吳女士從2020年初開始就沒有再交過房租，因為是疫情期間沒有趕吳女士走。2021年初，他向法院申請了驅逐令，並通過寫郵件、發驅逐通知書的方式告知了吳女士，但她還是不願走。最後，他只好求助警察來「請走」吳女士。燕先生說，「他已經做到仁至義盡。」

吳女士目前仍無處可去，受訪時不禁落淚請求公眾幫助。吳女士自稱曾經是時尚設計師，因與前僱主發生矛盾鬧上法庭，後來一直沒有工作，如今淪落至此，令人唏噓。