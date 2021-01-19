莫德納疫苗致嚴重過敏反應 部分批次停用

目前加州醫護人員正在接種新冠疫苗，但莫德納疫苗有一批次傳出嚴重過敏反應，加州已暫停使用該批次疫苗。（本報檔案照）

隨著新冠疫苗施打工作日益加強，疫苗供應已經成為人們關注的問題。加州 政府的流行病學專家18日指出，由於有比正常情況多的人發生過敏 反應，因此敦促聖地牙哥診所停止施打特定批號的莫德納疫苗（Moderna）。聖地牙哥縣衛生官員證實，在Petco Park疫苗接種中心接種的六名衛生保健工作者，都出現過敏反應。加州公共衛生局發言人Darrel Ng證實這一情況。

加州政府流行病學家潘靄(Erica S. Pan)在聲明中表示，他們接到報告，在聖縣一個社區診所使用特定批次的莫德納疫苗後，可能出現的過敏反應數量超過平常，在24小時內有少於十個人需要醫療護理。出於極其謹慎的考慮，也意識到疫苗供應極為有限，建議提供者使用其他可用的疫苗庫存，並暫停使用來自莫德納編號Lot 041L20A的批次疫苗，直到聯邦疾病防治中心（CDC）、聯邦食品暨藥物管理局（FDA）、莫德納以及州政府完成調查為止。當他們了解更多信息時，將提供更新的訊息。

聖縣流行病學家Eric McDonald在直播新聞發布會上表示，在六名剛接種莫德納疫苗的醫護人員，出現明顯的過敏反應後，Petco Park疫苗接種中心的業務有所放緩。出現過敏反應的人數略高於預期。相關單位換掉了手中的一批疫苗。

疫苗接種後 應監測15分鐘

McDonald表示，任何疫苗接種，無論是新冠疫苗還是流感疫苗 ，都應在醫療監督下進行。在這種情況下，對於新疫苗有非常明確的指導原則，所有接種該疫苗的場所都必須遵循。這包括在注射後對患者監測至少15分鐘，如果患者的健康狀況可能導致過敏反應，則需要更長的監測時間。

洛杉磯流行病專家黃重德先前接受本報訪問時表示，一部分人注射新疫苗雖會產生副作用，但能擋住95%的感染，而且注射之後至少不會被新冠病毒奪走性命。黃重德表示，當局未來可能要求上班的醫護人員，都要注射新冠疫苗。他建議，如果有機會還是應該打，美國的新冠疫苗第三期測試1萬5000人，95%的人注射後來沒有感染，5%雖然感染，但沒人死亡。

據加州政府，超過33萬劑的莫德納疫苗在受影響的批次中，分發給加州的287個接種地點，該批產品於1月5日至1月12日到達加州。33萬劑大約是加州從莫德納和輝瑞（Pfizer）總共收到的320萬劑的10％。在分給其地區該批有影響的莫德納疫苗之後，都沒有傳出任何其他與過敏反應有關的重大問題。目前尚不清楚哪些地方接受了受影響的劑量。加州在發送給醫療服務提供商的聲明中稱，莫德納編號Lot 041L20A批次的疫苗雖被喊停，但未來幾天內沒有更換替補劑量訂單。

然而在這項消息傳出之際，加州政府和地方官員表示要施打更多的疫苗，以加快疫苗接種速度。Petco Park疫苗接種中心每天施打5000劑，這是上周在加州啟動的幾處大型接種中心之一，而洛杉磯縣在道奇體育場（Dodger Stadium）已經開放一個大規模的疫苗接種站點，但該站點的運營商在周末警告，最早可能在星期三（20日）就會用完現有的疫苗庫存。