預約、接種疫苗 5問題要注意 只註冊不夠 須登入帳戶查看…

新冠疫苗接種者需要在完成第一針注射後的三至四周進行第二針注射。（記者黃少華／攝影）

州長紐森（Gavin Newsom）已於1月13日宣布，為65歲及以上居民開放新冠疫苗 接種資格。然而，僅完成註冊登記並不意味著長者一定可以預約接種。預約名額發放需要有可用的新冠疫苗劑量。對於新冠疫苗接種，公眾須注意以下五大問題。

1、在哪裡登記接種疫苗？

根據州衛生福利廳的說法，加州 所有58個縣，都將自主處理疫苗接種分配及登記工作。此外，有獨立衛生機構的柏克萊市（Berkeley）、長堤市（Long Beach）和巴沙迪那市（Pasadena）可獨立安排疫苗接種事項。

公眾可瀏覽網頁https://www.cdph.ca.gov/Pages/LocalHealthServicesAndOffices.aspx，查看加州各縣市衛生部門的名單，了解具體信息。

2、為什麼目前預約如此之難？

公眾需要根據州府新冠疫苗接種計畫，分階段輪候接種。公眾可登錄州府官網https://covid19.ca.gov/vaccines/#California's-vaccination-plan，查看具體輪候次序。

儘管這讓許多長時間等待的人感到沮喪，但尋求新冠疫苗接種的居民數以千萬，導致某些預約系統崩潰。但隨疫苗供應增加，預約會越來越容易。

如果已經在所在縣市衛生部門網站上註册但沒有成功預約，公眾需要不定時繼續嘗試登入自己帳戶，以查看更新信息及進行後續操作。公眾也可與自己家庭醫師，以及所在地區藥劑師保持聯繫，以獲得建議。

3、前往接種站需要注意什麼？

每名接種者從被叫到號到完成接種離開，需耐心走完四到五分鐘流程。由於每天往往有數千人在一個分發中心接種，等待時間往往很長。接種完成後，需要在接種站停留15至30分鐘，直到沒有嚴重副作用反應後再離開。

如果預約在一個「得來速」（Drive-thru）診所，接種者確保自己的汽車加滿油。車上配備一定量的水和零食。接種者一定要帶上個人防護裝備（PPE），尤其戴口罩，並謹記在排隊等待接種時保持社交距離。

4、需要注意哪些疫苗副作用？

醫學界普遍認為，已經上市的新冠疫苗性能良好，可以保護接種者免受變異後的冠狀病毒侵害。新冠病毒的一些變異不應使現有疫苗失效。

疾控中心（CDC ）稱，最常見的副作用包括：手臂注射部位疼痛、腫脹或發紅、寒冷、疲倦、頭痛。

5、什麼時候注射第二劑疫苗？

美國輝瑞公司(PFIZER.INC)和德國BioNTech公司研發的新冠疫苗有效性達95%。接種者完成第一針注射的21天後要注射第二針。

莫德納（Moderna）新冠疫苗有效性為94.1%。接種者需要在完成第一針注射的28天後注射第二針。

根據CDC的說法，按時完成兩針劑量的注射，可獲得對新冠病毒的最大免疫力。

一旦接種了第一針新冠疫苗，接種者就應該收到一張卡片，上面寫著第一針接種了哪種疫苗，以及被告知注射第二針的大概日期。