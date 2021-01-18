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洛縣新增1.1萬新冠病例、108人死 憂變種

記者張宏／洛杉磯報導
洛杉磯縣17日新增1萬1366例病例和108人死亡，目前洛縣新冠總確診人數達到101萬4662例和1萬3848人死亡。（洛縣衛生局臉書）
洛杉磯縣17日新增1萬1366例病例和108人死亡，目前洛縣新冠總確診人數達到101萬4662例和1萬3848人死亡。（洛縣衛生局臉書）

洛杉磯縣17日新增1萬1366例新冠病例、108人死亡，目前洛縣新冠總確診人數達101萬4662例和1萬3848人死亡。截至17日，有7498人住院，比周六的7597人住院的情況略好，其中有23%住在加護病床（ICU）。

縣衛生局官員表示，17日報告新病例數，反映週末報告滯後導致計數不足。17日住院人數比16日下降約100人，最近幾天的住院率也下降。

洛縣16日發現一名有英國變種病毒的患者，這名患者是男性，曾到俄勒岡州旅行，目前正在隔離中。

洛縣衛生局官員認為，新的更具傳染性的病毒已在社區傳播。洛縣衛生局局長費若（Barbara Ferrer）表示，英國變種的新冠病毒在洛縣存在令人擔憂，因為醫療保健系統已嚴重緊張，目前有7500人左右的病患住院。 冬季到來後，新增病例、住院和死亡人數是以往的五倍。建議大家遠離所有非家庭成員的人，與其他人在一起時，始終保持距離並戴上臉罩，且每小時洗一次手，每天多次擦拭消毒常觸摸的物品表面。

洛縣衛生局Paul Simon醫師表示，截至14日，該縣已向醫護人員、養老院工作人員和居民注射27萬9000劑疫苗。洛縣目前主要障礙是疫苗供應不足，希望更多疫苗盡快到來，接下來幾週會開始為老年人接種疫苗，全力盡快擴大疫苗的使用範圍。

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