醫護優先…不少老人還找不到地方打疫苗

加州上周宣布，將向老年人開放疫苗 接種，然許多縣的疫苗供不應求，部分原因是在他們之前，有許多更優先的醫務人員與第一線緊急救援人員。部分65歲與以上民眾確實已接種疫苗，但許多老人仍無法找到施打地點，整個南加州都有同樣問題，以下是目前南加各縣施打疫苗的進展。

以洛杉磯縣來說，該縣公共衛生局16日呼籲，有執照的醫護人員可自願於五個大型接種站進行疫苗接種。這些接種點包括12日開放的波莫納Fairplex，英格伍論壇（The Forum in Inglewood）、北嶺州大，位於唐尼的洛縣教育局 辦公室，與六旗魔術山，這些地方將開放至2月14日。此外，洛杉磯市道奇球場也於15日開放疫苗接種。

官員指出，截至14日，洛縣醫護人員已接種超過27萬9000劑疫苗，但估計仍有45萬名醫護人員尚未注射。

官員希望他們能在未來兩周內接受第一劑疫苗，2月初進行第二階段接種，亦即65歲或以上者，教育、兒童保護、緊急服務、糧食、農業工作或面臨暴露風險者。

擁有自己公共衛生部門的長堤市，15日也開始進行下一階段疫苗接種，包括市長Robert Garcia和其他重要城市僱員等，以及警察和65歲以上警務人員等。部分年長者也接種疫苗。

橙縣 地區已為65歲或以上居民，與高風險社區工作的急救人員與醫護人員接種疫苗。

橙縣先前於迪士尼主題樂園開設大型疫苗配送中心，未來將開放另外四個。橙縣縣政委員Andrew Do表示，由於預約人數過多，系統超載，但鼓勵民眾繼續預約。

橙縣衛生部門公共訊息經理Jessica Good說，用於安排預約的平台Othena.com正解決技術問題。至16日，橙縣已有超過25萬6000人進行註冊，超過3萬人接種疫苗。

Good說，橙縣約有45萬年長者，加上25萬醫務人員與救援人員，但至今只分配到17萬劑疫苗，其中八成送至醫院和大型醫療機構。

河濱縣也已開始替某些部門的65歲或以上基本勞工進行疫苗接種，但數量不足。河濱縣發言人Brooke Federico說，該縣至今已有10萬479劑已送出，或分發給醫療人員。預估有超過70萬居民有資格接種，但通常每周被分配到3萬5000至4萬劑疫苗。

至於聖地牙哥縣上周有資格接種者翻了一番，但缺少疫苗供應。該縣首要對62萬醫護人員和療養院住民進行接種，然近50萬65歲或以上者也有資格優先接種，造成紊亂。