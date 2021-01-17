嘉甸那紀念醫院ICU 超收三倍病人

洛杉磯 縣的嘉甸那紀念醫院（Memorial Hospital of Gardena）自從新冠去年3月爆發以來，經歷過大小不同難關，最新的一起是重症監護病房(ICU)超收320%的病人，僅有10床的ICU卻得救治30多位病患，無法進入病房的人，只能安置在遙感病床或是術後恢復室。

院方發言人波斯馬（Amie Boersma）說，她們的ICU早已超收，所以只好啟動應急方案，要求救護車將需要高階急救（ALS）的重症病患轉送別處，但是當每一家醫院都要求轉送ALS病人時，這些病患就根本無處可去。

嘉甸那紀念醫院原有172張病床，但新冠爆發以來，收治病患超出容量已經不是新聞了。其他的狀況還包括氧氣短缺，原本一個月才需要補充一次的氧氣庫存，現在每三天就得補一次，而且預期未來的頻率還會更高。波斯馬說，院方現在每一天都得盯著氧氣存量。

同樣短缺的還有病患照護人力。除了合格的ICU護理師不夠，逼得院方得向全美各地招募遊方護理師（traveling nurses），還得向國民兵 求援。

等候援助人力到位期間，院方只能調動暫時停業部門的護理人員支援ICU。另外加入ICU工作的，還有專業護理師（NP）與醫師助理（PA），甚至連將要畢業的學生都被招來當助理護士（NA）。