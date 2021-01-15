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加州在家遠距學測？ 爭論再起

編譯組／綜合報導

面臨新冠威脅，加州是否再度暫停每年一度的標準學測，或是要允許學在家遠距學測？針對3至8年級、與11年級的「智慧平衡」（Smarter Balanced），用意在以閱讀與數學測驗，瞭解學生過去的學習狀況。去年因為疫情已經停辦，但是今年疫情仍在，加上聯邦政府換屆，是否繼續停辦引起討論。

 雖然加州教育委員會決定推動多元的標準學測，但多數委員在13日的會議中表達疑慮，並期望聯邦同意繼續暫停標準學測，因為疫情已經嚴重影響學習進度，特別是黑人或拉美裔學生。

教育委員Sue Burr表示，在教學狀況已經受到影響的狀況下，還要校方進行學習評估，難度真的很高。但是加州教育官員認為，量測學生在疫情之下的學習狀況，受到多大的影響，同樣重要。

聯邦關於學校教育的法令要求，各州都需進行年度的標準學力測驗。而且去年同意停辦學測的聯邦教育部長狄弗斯（Betsy DeVos）已經離任，新任部長卡多納（Miguel Cardona）是否願意蕭規曹隨不得而知。

在等待聯邦政府交接並對學測作出決定的期間，加州教委會只能繼續安排在疫情下安全進行學測的方式，包括遠距測驗。洛杉磯時報指出，當然新的政府可能會給予州政府更大空間，包括同意暫緩執行。

但是一旦決定繼續學測，許多教育工作者都擔心難以貫徹。加州教師協會的代表Lorraine Richards就表示，他們要求暫緩的請願書已經蒐集到了1.5萬人的簽名。

 加州雖然允許各學區自行決定是要舉行到場學測，或是基於防疫考量改用線上測驗。但遠距學測的困難之處在於，難以確定家長的簽名認可，學生受測裝備難以安裝安全瀏覽器，學測官不願認可在家測驗的結果，而且很多學生到現在都沒有妥善設備，能夠在家接受測驗。而郵寄紙本測驗卷的成本又非常的高。

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