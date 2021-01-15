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何時可打疫苗 縣府公衛網站可查詢

編譯組／綜合報導

加州州長紐森13日宣布，65歲與以上的長者將可開始接種新冠疫苗。但是由於施打的順序決定權在各地縣府，因此雖然橙縣等地已經開放，但是洛杉磯縣仍在等待Phase 1A的人接種完後，才會開放給Phase 1B的民眾接種，其中才包括65歲以上的長者。

另外，洛杉磯地區的居民，接種對象已經不再限於部分第一線醫療人員，整脊師、語言治療師、針灸師，以及在太平間、藥局、牙科等地服務的人也能接種。

至於如何登記接種，洛杉磯縣的部分，可上縣府公衛網站（publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm) ，登錄你的電郵信箱，然後就會收到縣府的疫苗最新通知，包括那些人已經可以接種。另外也可到Carbon Health網站（carbonhealth.com/covid-19-vaccines），填寫你的工作、生日與新冠風險，如果都符合就能預約，不符者也能候補。

長堤的居民則需要先與家醫確認，然後才能發信到[email protected]或打電話到562.570.INFO(4636)轉接6。

橙縣取得接種資訊的方式則為，安裝縣衛生局的app，然後就能在疫苗數量足夠時，接到開放預約通知。河濱縣接種仍然限於第一線醫護與長照機構的住民，但是如有疑問，可以撥打833- 422-4255或寄信到[email protected]。聖伯納汀諾縣目前仍僅為Phase 1A的第一線人員接種，但如果開放Phase 1B會另行公告。

洛杉磯 疫苗 橙縣

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