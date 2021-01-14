專家：加州全面接種還需1年

醫師沃遲（Robert Wachter）。（視頻截圖）

疫苗的投放市場給新冠疫情 帶來一線曙光，但這曙光的照射似乎有點慢。根據聯邦疾病防治中心（CDC），美國目前共約2000萬劑疫苗，截至1月初只有不到500萬人接種。新冠疫情是人類醫療歷史的一大挑戰，新冠疫苗的高效率派發目前也是公眾面臨的難題。是什麼阻礙了疫苗的派發和施打？

Ethnic Media Services 13日舉辦線上討論會，邀請舊金山加大（UCSF）醫學院教授，醫師沃遲（Robert Wachter）以及Vandetbilt大學醫學教授，醫師沙福那（William Schaffner）為民眾講解了目前疫苗分發面臨的主要困難。

沃遲坦白地說，「如果新冠疫苗按照目前速度施打，加州 至少要等一年才可以讓大部分人打上疫苗。當然，這讓人無法接受。」沃遲說，他相信當局政府會採取措施加快新冠疫苗的施打。根據舊金山編年報（San Francisco Chronicle），加州目前已接種24.8%，在全美各州中排名第44位。接種最快的是北達科他州（North Dakota），已經接種現有疫苗的73.8%。

沃遲說，對於目前疫苗緩慢的施打速度，他一點也不意外。他說，就像疫情初期的控制，最初醫療物資的派送等都是不那麼高效的。他說，現在主要的問題是各個州自行進行疫苗配送接種，缺乏全國性、聯邦的指導辦法。他說，疫苗的派發對領導人的要求非常高，需要上下政府的共同努力、協調。

沙福那也表示，主要原因是政府「準備不足」。他說，新冠疫苗分派過程有一般人想不到的困難，例如輝瑞疫苗要求極低的冷凍環境，因此主要供給有條件的大型醫院，藥店和小型診所多用莫德納疫苗。他說，起初人們都認為會像另一個流感疫苗 推廣運動一樣，沒有重視新冠疫苗的施打工作。

在接種過程中的困難還包括人們怎麼去註冊、施打，施打疫苗的醫護人員如何辨別其施打疫苗的年齡段、職業符合標準等。沃遲說，如果人們都去一個網站，打一個電話預約，網路會癱瘓，電話會被打爆。如何分層次，有秩序地進行施打是政府部門應該思考的問題。

目前另一個挑戰，就是很多人包括不少醫護人員對新冠疫苗的牴觸。有網路謠言稱新冠疫苗會導致年輕婦女不孕不育，疫苗研發太快不安全等。對此，沙福那解釋了新冠疫苗為何能很快被研發出來。對於目前輝瑞和莫德納兩種RNA疫苗，其中的新科技在過去幾十年並未開發出來，但是現在進入21世紀，並且碰到新冠疫情這個契機，自然而然被當做科學利器投入到疫苗開發過程中，並且成功研製出來。