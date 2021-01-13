加州放寬疫苗優先次序

道奇體育場是全美最大的新冠病毒檢測站點，目前將停止病毒檢測，改為疫苗接種中心。（路透）

聯邦官員12日敦促各州加緊廣泛分發注射新冠疫苗 ，使65歲以上的人以及全加州 有嚴重基礎健康狀況的人迅速有資格獲得疫苗。

州衛生和公共服務廳長Mark Ghaly宣布，這項變更可能在24小時內實施。他說，加州的疫苗諮詢委員會和優先次序指南工作組已經在審查建議的指南了，可能會持續一天，評估這套新的聯邦指南在加州可能造成的影響。

根據美國疾控中心最初制定的建議，各州已將一線醫療人員列為接受新冠疫苗的最優先級。大多數州仍在努力給醫護人員施打，但施打速度太慢，導致有呼聲要求授權更多人可被施打。

加州州長紐森（Gavin Newsom）11日表示，加州迄今只接種了近250萬劑疫苗中的三分之一。洛縣 公衛局長費若（Barbara Ferrer）11日則表示，可能要到1月底才能完成對優先清單1A階段中列出的所有衛生保健工作者的疫苗接種。洛縣希望在2月初開始1B的任務，即75歲及以上，或必要工種，如教育、育兒、緊急服務以及食品業方面的員工。65歲以上的人要等到第二級才有資格，大約要等到2月下旬或3月初。而有嚴重潛在健康狀況的年輕居民要到1C期才符合資格，這一階段可能要到3月底才能開始。

但是，如果加州採納了新的聯邦指南，將幾乎立即為這些群體打開大門，使他們可以立即獲得疫苗。

該消息是在南加州開設了幾個大型疫苗接種站之際發布的。包括道奇體育館（Dodger Stadium）和迪士尼樂園（Disneyland）的停車場都將在本周晚些時候開放，作為疫苗接種站。聖地亞哥的Petco公園被設為疫苗接種站。

目前加州其實已經放寬了疫苗的優先次序。上周就已為優先計畫的1A階段中包括的所有類別的衛生保健工作者批准了疫苗，而不僅僅是醫院和其他一線工作人員。而南加的一些司法管轄區已經在擴大疫苗的供應範圍。長堤市衛生官員12日宣布，他們將從本周六開始為75歲及以上的居民提供疫苗，每周為該年齡段的人群開設診所。橙縣官員則宣布，他們將立即開始為65歲以上的人群提供疫苗。