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洛縣醫療現況 沒有最糟只有更糟

編譯組／綜合報導

對洛杉磯醫護人員、緊急救護員（EMT）來說，過去幾周是最黑暗的日子，醫院床位無法容納數百名患者，救護人員日接數百、上千通緊急救難電話，救護車找不到醫院收治病患。儘管做出最大努力，「大多數病患離開醫院的方式是成為屍體被移走。」

然而此情況或許，「沒有最糟，只有更糟」，他們擔憂著隨著聖誕、新年假期過後，另一波新冠肺炎疫情再次驟增，接下來幾周情況更加嚴峻，醫療系統崩潰，更多人死去。

洛杉磯時報報導，近期在醫院最多的情況，是醫師們爭論，是否要將剩下為數不多的呼吸機，掛載在一名老年染疫者身上。醫護人員擔心，無法替太多患者提供最佳治療與護理。

對緊急救護員來說，醫院床位不夠容納百名患者。911呼叫的救護車即使到了醫院，可能需17小時後，病人才得以獲得分流照料。

「死亡率是美國難以想像的」，洛縣公立醫院一名醫師說，「這是個戰區，大多數人離開醫院的方式是死亡。」

他們擔心接下來情況會更糟。近期已看到醫院病患上升趨勢，僅小幅的病患增長，都可能使瀕臨崩潰邊緣的醫療系統一觸即發，徹底崩潰。

上周，洛縣每日均200人死於新冠肺炎，超過每日因其他原因致死綜合170人。醫院太平間和殯儀館充滿大體。

洛縣公立醫院一名醫師說，「我們花很多時間打電話給病患家屬，讓親屬知道我們用盡所有醫療手段，但他們最終都走了。 」

目前洛縣醫院大多醫院，並未做出「選擇救誰，限制受過專業訓練人員照護病患時間，限制病患使用醫療設備時間，以及哪些病患僅在死亡時提供安慰」，等令人心痛的決定。但未來幾周情況更糟的話，恐不得不迫使他們做出此決定。

洛杉磯加大雷根醫學中心急診護士Marcia Santini說，「分配給他們的病人超出能承受的範圍，我們的處境非常艱困。」

上個月加州政府下達豁免命令，允許醫院護理人員一次可照護的病患數量調升，急診護士從一次照護四人增加至六人。

其他醫院已開始在如何分配有限資源上面臨艱困決定。洛縣林伍德St. Francis醫學中心一名護士說，醫護人員正討論，如何分配少量的高流量氧氣和BiPAP呼吸機。該醫院醫師說，染疫與非染疫分區都消失，急診室成了「露天加護病房」，「病人在走廊上卻沒人監控。」

緊急救護員也正面臨極端情況。位於洛縣、橙縣和河濱縣的AMR和救護車服務提供商，每天接獲1500通緊急呼叫，比疫情發生前幾個月增加30%。

洛杉磯市消防局在各城市提供救護車服務，每天也平均接獲800至1000個緊急醫療電話。疫情大流行前，一輛救護車會在數分鐘內抵達現場，現在經常要等待四、五個小時，甚至十小時。

該縣還告知救護人員，不要將不再有脈搏，現場進行心肺復甦無效者送往醫院，EMT部門官員Marc Eckstein說，「這是場惡夢，我們都被迫做了從未做過的事。」

洛縣 洛杉磯加大 疫情

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