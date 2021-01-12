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FDA警告偽陰性高 洛縣停用特定新冠試劑

編譯組／綜合報導

洛杉磯縣官員10日表示，在聯邦監管機構對準確性提出質疑後，將停止使用一種常用的新冠肺炎檢測劑。洛縣將改用Fulgent Genetics的檢測代替。

由於擔心假陰性案例過多，洛縣衛生官員停止去年夏季由矽谷創投公司Curative生產的口腔試紙檢測。這項決定僅影響少數提供行動檢測站點的縣。

聯邦食品藥物管理局（FDA）上周發布指南，警告醫療保健提供者和患者，Curative進行的檢測試紙有「錯誤結果的風險，尤其是錯誤的陰性結果。」

FDA指出，為減少假陰性風險，僅對確診且出現症狀後14天內的人使用該檢測試劑，且由醫護人員觀察與指導。

自去年4月以來，洛縣一直使用該檢測試劑，上周響應FDA指導，但洛杉磯市長賈西提（Eric Garcetti）卻堅決支持該測試劑。他補充，該測試可有效發現無症狀者。賈西提稱，該測試具有廣泛有效性，若結束這類檢測，會導致更多人被傳染。

去年6月，洛縣在其主要測試地點停止使用Curative試紙檢測，但12月時，Curative在該縣提供的行動檢測站提供檢測。縣衛生官員與公共服務部門在聲明中說，12月13日至本月2日間，Curative在這些檢測點，進行2萬4241例檢測，約佔該期間這些地點進行所有新冠肺炎檢測的10%。

檢測 洛縣 FDA

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