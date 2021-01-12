每日施打1.2萬人 道奇球場本周變疫苗注射站

洛杉磯 市計畫在本周將道奇體育場（Dodger Stadium）的大規模新冠病毒檢測 站，變成疫苗 接種中心，官員希望在該站點全面投入運營後，每天可為多達1萬2000人接種疫苗，包括教師、育兒工作者和75歲以上的人。

據洛杉磯時報報導，道奇體育場是全美最大的測試場地，每天要處理數千名居民檢測，自5月以來該站點已進行超過100萬次檢測。

洛市市長賈西提（Eric Garcetti）辦公室發布的消息稱，道奇體育場的檢測運營於周一（11日）結束。市府和縣府官員還計畫結束羅賓遜體育場（Jackie Robinson Stadium）附近的退伍軍人事務15號停車場的測試點，以轉移人員、設備和其他資源用於疫苗分發。

賈西提在聲明中表示，疫苗是戰勝病毒並確定恢復正常的最可靠途徑，因此市府和縣府及整個團隊都在現場投入最佳資源，以盡可能的快、安全和高效地為洛杉磯人民接種疫苗。

在過渡期間，洛縣的測試能力將暫時降低，但這一變化將使可用於洛杉磯人民的每日疫苗數量增加三倍以上。洛市計畫繼續在洛杉磯的八個永久性站點和六個移動站點，為有症狀或無症狀的居民提供免費測試。在接下來的幾周內，將通過現有位置，其他移動站點以及位於伍德蘭岡（Woodland Hills）的Pierce College來增加測試力度。

加州和美國其他地區在管理新冠疫苗方面進展緩慢，州長紐森（Gavin Newsom）日前設定一個目標，即在接下來的九天裡向另外100萬人接種疫苗，並承認分發救生用品（lifesaving supplies）的工作做的還不夠好。

儘管加州已經收到超過200萬劑疫苗，但截至8日（周五），對第一輪符合資格接種疫苗的一線醫護工作者和療養院、及其他長期護理機構中的居民的接種量，還不到三分之一。部分一線醫護人員不願接種新冠疫苗也阻礙疫苗推出。縣公共衛生官員表示，截至2020年年底，洛縣一線工作人員約有20％至40％的人拒絕接種新冠疫苗。

州政府官員最近擴大有資格進行疫苗接種的人員，允許給教師、育兒工作者和75歲以上的人接種疫苗。根據縣公共衛生數據，截至1月7日洛縣已施打14萬5621針疫苗。