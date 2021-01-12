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新冠讓殯葬業爆忙 員工睡停屍間外

編譯組／綜合報導

新冠肺炎疫情打破人類生活步調，也打亂臨終告別的節奏。自疫情大流行後，殯葬從業人員工作量大幅增加，電話接不完，有業者單月接獲的大體數量達過去的兩倍以上，辦公室放滿棺材，工作人員忙碌到不得不睡在太平間沙發上。

洛杉磯時報報導，新冠肺炎2020年12月在聖地牙哥縣奪走近600條人命，當地死亡人數激增一個月，漲幅超過50%。

從事殯葬業的札卡爾（Robert Zakar），上午不到8時就抵達位於El Cajon與家人經營的殯葬公司，小禮拜堂裡排著四個準備安葬的棺木。自疫情大流行後，他每日工作15小時，僅12月他經手了90具大體，是過去的兩倍。

他在2011年買下這間葬儀社，也試圖拓展業務，「但不是像現在這樣」，每天接不完的電話，不得不在接待室內停放棺材。因航運限制，無法即時交付新的耶穌像訂單，緊急從另一間殯儀館借來一盒用於天主教服務的金屬十字架。負責防腐工作的Kristy Oliver每日加班到深夜，只能睡在太平間的沙發上。

告別式僅能透過遠距進行。為減緩病毒傳播，傳統告別式減少了，「你不能再給人們擁抱」。

札卡爾在El Cajon的新格西爾斯紀念公園（Singing Hills Memorial Park）進行葬禮服務，六個人戴口罩，分坐在幾呎的椅子上參加葬禮。工作人員將過程透過平板電腦，直播給其他親屬。在那邊待了一陣後，札卡爾衝回車上，趕往停屍間準備進行另一場葬禮。

47歲的他，16年前開始從事殯葬業，他負責殯葬服務，其兄弟負責運輸。九年前，他接管位於North Magnolia Ave.上的Parred Frederick葬儀社，兩層樓建築，一樓有一間小教堂，樓上設有辦公室，後面是個裝滿棺材的倉庫。

這家葬儀社2019年處理約530具大體，包括土葬與火葬。2020年處理618具，今年才過了六天，辦公室電子表格，已有幾十個待處理的名字，他預估2021年恐達730具。他估計自疫情激增來，葬儀社處理的案件中，新冠肺炎而死的案件已佔40%至50%。

處理因疫情而死的大體，業者必須採取預防措施。至少需保存三天，教堂限制參加人數，所有訪客都需戴口罩，員工定期檢測

札卡爾說，「疫情前我們與人的互動，95%是親自進行，現在約七成至八成通過電話處理。」但他仍希望在這樣的時刻，盡可能更加人性化。

辦公室的電子表格中，詳細列處每個家庭要求的風格，某案件需一架模型飛機，有些希望有音符元素，一些大體需運往墨西哥，意味著需處理相關領事工作。他說，無論如何，他所做的是幫助家屬完成整個喪禮過程，協助他們度過悲傷。」

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