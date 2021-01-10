接種疫苗2周 佛州醫師死亡

輝瑞疫苗。(Getty Images)

全美單日死亡8日突破4000人，累計死亡已達36.5萬人。另一方面疫苗 雖然面世已一個月，但截至8日全美只有590萬人接種了疫苗。民調顯示仍有30%的人說不會接種，顯示不少人都擔心疫苖會有副作用。聖荷西信使報8日報導說，佛羅里達一名醫師在接種疫苗兩周後已經死亡。

死亡醫師所注射的是輝瑞疫苗。輝瑞8日發表聲明說，他們已知道死亡事件，但沒有證據顯示死亡與疫苗有關。

死亡的醫師是56歲的麥可(Dr. Gregory Michael)。他是邁阿密戴德縣(Dade Co.)的一名婦科醫師。縣衛生局的官員說，死亡原因仍在調查中。

輝瑞的聲明說：「該名醫師在注射一劑疫苗16天後死亡，並且說接種者出現如此嚴重的反應非常罕見。病人體內血液不能凝結，內部出血不能停止。至今為止，已有數百萬人接種了疫苗，我們一直密切關注注射者的反應。」

聯邦疾控中心(CDC ) 8日說，將會調查有關事件，再向公眾公布最新發現，以及該採取什麼行動。CDC的資料顯示，在最初接種疫苗的210萬美國 人中，只有11人出現嚴重的過敏反應(anaphylaxis)。