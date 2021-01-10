怕副作用不打新冠疫苗 醫師：不打更慘

輝瑞疫苗。（Getty Images）

疫苗 作為結束這場新冠疫情 的唯一希望，讓許多人翹首以盼。但是也有少數人擔心疫苗的安全性望而卻步。那麼，如果不接種新冠疫苗會有什麼後果呢？

在南加州某小學老師李女士，最近接到通知可以報名接種新冠疫苗。李女士很開心，願意幫助同校老師報名註冊。但未料很多人拒絕施打疫苗，理由是新冠疫苗投放市場短時間，其長久副作用還未知。

對此，南加大流行病學專家黃重德醫師說，疫苗的研發當然是觀察越久，試驗人數越多越好。此次新冠疫苗因為是緊急使用，其長期副作用確實有待觀察。作為戰鬥在抗疫一線的黃重德醫師，三天前剛完成輝瑞疫苗的第二劑注射。他說，民眾「有機會一定要去打」。任何疫苗都有副作用，「沒打疫苗更慘。」目前所知的疫苗副作用最常見的是肌肉痠疼，短期內未見普遍嚴重的副作用。但是這波疫情「很可怕。」不打疫苗更危險。疫情期間在醫院裡，他見過不少一人感染、全家傳染、天人相隔的例子。

黃重德舉例說，近期就有一位年輕人感染新冠並傳染全家，後來父親和姐姐也相繼離世。還有一個胖胖的女孩，30歲出頭感染新冠，後來氧氣不足需要插管。黃重德說，該女孩喜歡玩手機，請醫師幫她保管手機，等康復了再玩，哪想三天後她就去世了，再也沒能醒來。

黃重德說自己打完第二針後，身體反應比打第一針時強烈，手臂痛，第二天比較累，但是下午就好了。這些副作用都是暫時性的。他問過醫院接種的醫生，目前的結論是第二針比第一針的副作用大一些。懷疑是打完第一針後體內產生抗體，這些抗體在遇上第二針時發生反應。黃重德表示，就他觀察，以前得過新冠肺炎 的人打疫苗針，比未得過新冠肺炎的人副作用更大，也許是相同道理，體內的抗體與疫苗作用的結果。

最後，黃重德說，不要因為新冠疫苗一點點副作用就不打，有機會一定要打。疫苗不能說百分百安全，但是可以救人於生死之間。即使感染新冠肺炎，打疫苗的人不容易死亡，更有機會痊癒。