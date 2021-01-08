開放免費新冠檢測 聖蓋博籲上網預約

聖蓋博市將開放新冠肺炎移動測試中心。（取自聖蓋博市府官網）

為了提高聖蓋博 谷地區的新冠病毒測試能力，聖蓋博市（San Gabriel）與社區組織「CORE」合作，為聖蓋博居民和聖谷社區免費提供新冠測試。測試訂8日、9日、12日至16日，以及19日至21日，早10時至下午4時進行，測試地點在聖蓋博大劇院（San Gabriel Mission Playhouse）。沒有預約自行前往的測試機會有限，因此建議希望檢測 的民眾提前上網預約。

透過與洛杉磯縣協調，「CORE」將通過其移動測試中心提供非痛苦，家庭友好型的口腔拭子測試（oral swab test），希望測試的居民不需要提供任何身分證明或保險資料，並且會在48小時內通過短信，或電子郵件方式得知測試結果。

聖市市長Denise Menchaca在聲明中表示，鑑於新冠肺炎病例激增，至關重要的是他們必須為社區提供充足的檢測機會，她非常感謝與「CORE」合作，為聖谷地區提供急需的測試地點。

華裔市議員丁言愉（Tony Ding）表示，希望能與更多社區組織合作，為民眾提供檢測及新冠疫情 知識宣導。他們還計畫與社區組織「聖蓋博希望獅子會」（San Gabriel HOPE Lions Club）合作，分時段在現場發放個人防護物品。

希望檢測的民眾，可提前上網預約：Curative.com/sites/17868。另也建議測試者在測試前20分鐘不要進食、飲水、吸菸、嚼口香糖或刷牙，以確保樣品清晰。聖蓋博大劇院地址：320 South Mission Drive。