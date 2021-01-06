藥學博士：疫苗打兩針 最好同一種

民眾期待新冠疫苗 ，認為只要施打後便可以恢復正常生活，自身有抗體走到哪兒都不用再擔心害怕，但藥學博士程良蒂5日以「了解疫苗的真相」專題講座時強調，施打疫苗後要等待10至14天身體才會形成真正抗體，屆時才能達到抵抗病毒的有效性，否則抗體不足時可能會變成無症狀病毒攜帶者。

程良蒂在講座中介紹目前美國 正在為醫護人員施打輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）藥廠的新冠疫苗，她指出兩種疫苗都是基於mRNA技術，不含雞蛋和防腐劑，因此對從這兩種成分過敏的民眾無須擔心。

而也有民眾擔心施打新冠疫苗是否有副作用，程良蒂表示，80%至89%的人注射後的地方會發紅、痛、癢，其實這是好的現象，說明身體正在製造抵抗力。也有些人會身體發冷，身體感到疲勞，類似感冒的感覺，但這種情況通常不會影響人們的正常生活，過幾天症狀就會消失，通常在施打第二針的時候反應更加明顯。她表示，每一百萬人中可能有一個重度副作用，大部分人都是輕度或中度。

另外她也提到疫苗不會進入細胞核中，更不會有一至兩年的長期副作用，「如果疫苗會進入細胞核中，才會有這樣的擔憂」。

她還指出，輝瑞疫苗第一針與第二針需間隔21天，建議16歲以上注射；而莫德納兩針間隔時間則需28天，建議18歲以上註射。民眾質疑這兩種疫苗是否有差異？程良蒂表示，兩種疫苗沒有太大的區別，只是相隔時間不同，基於同一種科學技術，且兩種疫苗的臨床試驗都很相似，因此民眾不必刻意挑剔只使用其中一種而不用另一種。民眾要注意的是，第一針和第二針最好保持同一種疫苗。

程良蒂也針對族裔為民眾解釋，她說藥廠在做臨床實驗的時候，的確有不同種族和不同基因的實驗者，但結果證明種族不同無法說明對疫苗有不同副作用。她表示，兩種疫苗的臨床實驗者都有很多，輝瑞有4萬3000人，莫德納有3萬人，從科學來說實驗覆蓋率很高，得到的有效性是科學且有效性的。像是白人、西裔、非裔、亞裔 等都有臨床試驗，其族裔不會為疫苗結果帶來偏差，並且臨床試驗主要針對成人，很多人體實驗者在65歲以上，因此老年人可以放心注射。另外B型肝炎患者也可以放心施打新冠疫苗。

而導致新冠病毒最常見的傳播途徑是密切接觸，大約為六英尺或兩臂之內。新冠病毒還可以透過患者咳嗽，打噴嚏，唱歌，說話或呼吸時產生的飛沫和空氣傳播顆粒發生傳播，這些顆粒可能會被吸入口鼻，氣道和肺部。因此目前還未全民普及和免疫前，她仍建議民眾保持好的衛生習慣，戴好口罩。