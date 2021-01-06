洛警僅6成人員願接種疫苗

洛杉磯 市警局（LAPD）局長摩爾（Michel Moore）5日表示，有9500名該局員警與文職人員參與的非正式調查中，僅約60%的人願意接種新冠疫苗 ，20%的人表示還需要疫苗更多資訊才能決定，另外20%則是一口拒絕接種。

摩爾自己則表態願意接種，只要排到他的話，因為這是身為警官的責任之一。當在記者會中被問到，LAPD打算如何處理拒絕接種的人員時，摩爾說警局會持續溝通，資訊公開透明，並鼓勵大家都參與。

摩爾強調，疫苗既安全又有效，也是大家脫離疫病的唯一方法，LAPD會展開宣導活動，以說服該局1.3萬名員警和文職人員自願接種疫苗。但對LAPD是否會以百分之百接種為目標，摩爾說他不確定，各方有不同解讀，但LAPD的原則就是讓大家都知道接種的好處。

LPAD先前已經出現感染案例，更有多人死亡，部分人員目前還在隔離或住院中。但LPAD不願強制員警配戴口罩的做法，已然引發外界批評。因此，在醫護與消防人員出現拒絕接種的消息後，第二順位的LAPD的態度成為焦點。

摩爾說，他已經與消防局聯絡過，對方會將剩下的疫苗轉給LAPD，但不能確定數量，且應該不夠太多員警接種。不過摩爾強調，就算在警局內部，也會區分優先順序，需要上街執勤的制服員警與便服探員將優先接種。