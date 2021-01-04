2020結尾悲涼 多位新冠患者 深夜病死長廊

2020年的最後一天，對洛杉磯 縣很多病患是告別世界的日子。除了想辦法在醫院內騰出地方安置不斷湧進的病人，醫護人員更須面對身體、心理、情感的三重折磨。護理長布雷克（Katie Blake）難掩情緒地說，很多事本來就可以避免的，但人們還是堅持外出聚會，對她來說，「光是看著新冠病患死前，拚命呼吸卻連一口氣都吸不進，根本就是一場醒不過來的惡夢」。

布雷克工作的米慎山（Mission Hills）普維登斯．聖十字醫療中心（Providence Holy Cross Medical Center）是整個洛杉磯的縮影。跨年夜當天，有三名60多歲的病患死在長廊上，負責他們的醫師基藍尼（Marwa Kilani）邊寫著他們的醫療檔案、邊無奈地說，他們的死，不只對家人帶來遺憾，負責照顧他們的醫護同樣難過。

這三名病患都已經入院數周並陷入昏迷，47歲的基藍尼負責安寧療護。她說，之前她還會希望幫親屬或同事打打氣，開開玩笑，但31日當她打電話給其中一名木匠的家人時，對方卻告訴她，他們決定讓老先生「好走」了。基藍尼說，家人雖然人不能到現場，但還是感謝她的照料，並且很高興木匠的最後能夠認識基藍尼。基藍尼掛下電話不到十分鐘，老先生走了。

普維登斯．聖十字醫療中心收治近200名新冠病患，其中近30人在加護病房。雖然主通道保持淨空，但其他地方都塞滿病患，連手術恢復室都被用來接納重症病患。負責過渡病房的護理長布雷克說，面對病患的掙扎、同僚的傷感，她能做的就是保持冷靜，但她抱怨，一切本來都能避免的。

基藍尼的立場同樣難堪，因為親屬不能探病，因此往往懷疑醫護是否妥善照料親人。醫護人員的挫折感和家人並無二致，而她能做的就是不斷地和牧師同僚一起幫大家打氣。跨年夜當天，基藍尼特別換上仔細挑選的T恤，上面寫著「Where's the Party」（派對在哪？）但是這樣的她，卻得面臨病患過世的無奈，「2020年的結尾竟是如此悲涼」。