遊民巷爆疫情 救援組織疲於奔命

南加州的街友在去年夏天和秋天，疫情 傳染不嚴重，人數遠低於當局原先預期會有疫情大爆發。但現在出現重大轉折，隨著整體疫情趨於嚴峻，洛杉磯 街頭無家可歸者，在12月爆發疫情，一個晚上出現90多起新病例，至今累積4059名無家可歸者染疫，救援服務組織疲於奔命。

洛杉磯時報報導，聖誕節過後第二天，洛杉磯縣健康住房計畫（Housing for Health Program）醫療主任Heidi Behforouz發出緊急求救電話。

住在洛市中心遊民巷（Skid Row）庇護中心的無家可歸者，出現數十起新的新冠肺炎確診病例，Behforouz需要一個能迅速將他們隔離的地方。

聯合救援組織（Union Rescue Mission）執行長Andrew J. Bales在疫情前，在其五層高的建築物後方架起大帳棚，替更多無家可歸者騰出空間。該組織將這些帳篷作為臨時分流中心，因應無家可歸者突然爆發疫情。

儘管無家可歸者的染疫率，低於洛縣 人均發病率，但12月分洛縣疫情激增，無家可歸染疫者也增加，近一步加劇無家可歸服務體系的工作量。

在秋天女前，無家可歸者平均每周有約60起新病例，但感恩節後的一周內，其感染率增加一倍，之後急遽上升。公共衛生單位上月28日最新報告顯示，前一周增加547起新病例。

3月疫情爆發後，聯合救援組織與洛縣衛生服務單位密切合作。健康住房計畫主任Cheri Todoroff說，他們僅能到無家可歸者處，對他們進行臨床評估，讓他們感到舒服。

健康住房計畫是洛縣衛生局（Department of Health Services）的業務之一，主要替醫療脆弱的無家可歸者提供住房，疫情期間運作隔離和檢疫系統。為因應無家可歸染疫者激增，該機構12月增加四個新的隔離站，提供床位增加一倍以上。

該縣並通過該計畫，購買十家汽車旅館和酒店，大部分用於無家可歸臨時住房，之後再轉為永久住房，但其中兩個目前暫時被用來作為醫療隔離場所。

Todoroff說，人員配置是整個疫情面臨的最大挑戰之一，即使目前床位增加至820張，相關單位也不得不首次限制人數。

「整個夏季與秋季，大多數時間都有床位，但到了12月，卻一位難求。」隔離者接受為期兩週的隔離後，不會被送回街頭，相關單位會安排他們入住避難所或其他安置地點。

在疫情初期，無家可歸服務和醫療保健組織積極努力，希望緩解他們的疫情傳播速度。住房組織部署30個團隊與他們互動。Todoroff說，他們已在避難所和營地進行7萬6000次測試，營地內進行1萬7000次測試。

整體來說，這些措施是有效果的，然上周通報4059例無家可歸累計病例中，約六成發生於避難所。

但Bales說，這是他職業生涯中，與聯合救援組織130年來最艱難的時刻。