我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2063萬確診 加州破242萬例

金山灣區ICU空床率僅剩5% 救護車急診室外等7小時

遊民巷爆疫情 救援組織疲於奔命

編譯組／綜合報導

南加州的街友在去年夏天和秋天，疫情傳染不嚴重，人數遠低於當局原先預期會有疫情大爆發。但現在出現重大轉折，隨著整體疫情趨於嚴峻，洛杉磯街頭無家可歸者，在12月爆發疫情，一個晚上出現90多起新病例，至今累積4059名無家可歸者染疫，救援服務組織疲於奔命。

洛杉磯時報報導，聖誕節過後第二天，洛杉磯縣健康住房計畫（Housing for Health Program）醫療主任Heidi Behforouz發出緊急求救電話。

住在洛市中心遊民巷（Skid Row）庇護中心的無家可歸者，出現數十起新的新冠肺炎確診病例，Behforouz需要一個能迅速將他們隔離的地方。

聯合救援組織（Union Rescue Mission）執行長Andrew J. Bales在疫情前，在其五層高的建築物後方架起大帳棚，替更多無家可歸者騰出空間。該組織將這些帳篷作為臨時分流中心，因應無家可歸者突然爆發疫情。

儘管無家可歸者的染疫率，低於洛縣人均發病率，但12月分洛縣疫情激增，無家可歸染疫者也增加，近一步加劇無家可歸服務體系的工作量。

在秋天女前，無家可歸者平均每周有約60起新病例，但感恩節後的一周內，其感染率增加一倍，之後急遽上升。公共衛生單位上月28日最新報告顯示，前一周增加547起新病例。

3月疫情爆發後，聯合救援組織與洛縣衛生服務單位密切合作。健康住房計畫主任Cheri Todoroff說，他們僅能到無家可歸者處，對他們進行臨床評估，讓他們感到舒服。

健康住房計畫是洛縣衛生局（Department of Health Services）的業務之一，主要替醫療脆弱的無家可歸者提供住房，疫情期間運作隔離和檢疫系統。為因應無家可歸染疫者激增，該機構12月增加四個新的隔離站，提供床位增加一倍以上。

該縣並通過該計畫，購買十家汽車旅館和酒店，大部分用於無家可歸臨時住房，之後再轉為永久住房，但其中兩個目前暫時被用來作為醫療隔離場所。

Todoroff說，人員配置是整個疫情面臨的最大挑戰之一，即使目前床位增加至820張，相關單位也不得不首次限制人數。

「整個夏季與秋季，大多數時間都有床位，但到了12月，卻一位難求。」隔離者接受為期兩週的隔離後，不會被送回街頭，相關單位會安排他們入住避難所或其他安置地點。

在疫情初期，無家可歸服務和醫療保健組織積極努力，希望緩解他們的疫情傳播速度。住房組織部署30個團隊與他們互動。Todoroff說，他們已在避難所和營地進行7萬6000次測試，營地內進行1萬7000次測試。

整體來說，這些措施是有效果的，然上周通報4059例無家可歸累計病例中，約六成發生於避難所。

但Bales說，這是他職業生涯中，與聯合救援組織130年來最艱難的時刻。

疫情 洛縣 洛杉磯

上一則

小心防護仍中鏢 …身邊人隱匿確診 害他染疫

延伸閱讀

疫情下洛市警局和消防局九百多人確診 三人喪生

疫情下洛市警局和消防局九百多人確診 三人喪生
FEMA自然災害危險排名 洛杉磯縣全美第一 南加三縣上榜

FEMA自然災害危險排名 洛杉磯縣全美第一 南加三縣上榜
曼哈頓遊民假扮送貨員強暴女性 引發收容所社會問題

曼哈頓遊民假扮送貨員強暴女性 引發收容所社會問題
英國連6天新增5萬人染疫 在野黨籲24小時內封城

英國連6天新增5萬人染疫 在野黨籲24小時內封城
知名脫口秀主持人賴瑞金染疫 醫院中抗病魔

知名脫口秀主持人賴瑞金染疫 醫院中抗病魔
助遊民食物冰箱遭毀 議員發起募捐

助遊民食物冰箱遭毀 議員發起募捐

熱門新聞

副市長廖欽和呼籲，年輕人不要以為抵抗力強而掉以輕心，新冠病毒莫測，要提高警惕，尤其注意檢查佩戴口罩質量是否達標。（檔案圖片）

南加華人密集城市新冠悲歌 華人24歲長子亡 次子住院

2020-12-29 20:25
陳先生Brea的工廠還在運轉著。 陳先生提供

華人七旬在美國做口罩生意 二度創業卻遇到滑鐵盧

2020-12-31 19:24
圖：請裁掉上面第一排英文字，及最下面的Logo及文字。

現代汽車 受評為2021最佳休旅車

2021-01-02 02:00
聖蓋博副市長廖欽和呼籲，年輕人不要以為抵抗力強而掉以輕心，新冠病毒莫測，要提高警惕，尤其注意檢查佩戴口罩質量是否達標。（檔案圖片）

華人新冠悲劇 24歲長子發病四、五天離世 另3子也染疫

2020-12-30 02:17
吳承琮在洛杉磯北面一家醫院度過了近20天。（吳承琮提供）

華醫撿回命卻留後遺症 自述：病毒在體內如極速火車

2020-12-31 13:46
王先生拾起的冰雹如同玻璃彈珠一般大小，感嘆住在此地31年從未見過如此大的冰雹。（讀者提供）

彈珠大冰雹空降 南加一片銀白世界

2020-12-28 17:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
早知道傷心難免！國會聯席會議日 川普夢醒時

早知道傷心難免！國會聯席會議日 川普夢醒時
女師補課為學生 與家長睡了5年 元配蒐證舉報

女師補課為學生 與家長睡了5年 元配蒐證舉報

川普脅迫喬州州務卿 替他「找到1萬1780張選票」

川普脅迫喬州州務卿 替他「找到1萬1780張選票」
波洛西驚險連任國會眾院議長

波洛西驚險連任國會眾院議長
成龍新年現身超憔悴 「腰傷纏身」靠2人移動

成龍新年現身超憔悴 「腰傷纏身」靠2人移動