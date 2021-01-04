華人看拜登勝選：結果不太可能反轉

總統川普（右）至今仍拒絕承認，在大選中輸給拜登。（美聯社）

雖然選舉人團投票結果表明，拜登 在總統選舉中勝利，但部分共和黨聯邦參議員仍打算挑戰選舉結果，總統川普 亦拒絕承認敗選。有華人表示，拜登勝選的結果不太可能被反轉。也有人說，只要對華人好，對美國 民眾好，誰擔任美國總統都可以。

全美台灣同鄉聯誼會前總會長李秉信表示，不認同拜登勝選的應該是占少數，而且川普與拜登在選舉人票上有一定差距。即使少數人反對，也不會影響拜登當選美國下一任總統。而之所以產生如今的狀況，主要是川普遲遲不願意承認敗選，祝福拜登當選，加劇了對立局面。美國精神講求君子之爭，如果敗選就應該如紳士般祝福對手，並和平順利交接。部分川粉的做法不符合美國精神。

至於有人說，川普下台後，影響力會更大，李秉信不認同。他表示，所謂「樹倒猢猻散」，一朝天子一朝臣，川普不當總統，勢力弱化是必然的。

前羅蘭學區教委聶曼麗表示，川普從選舉開始，就公開表示反對通訊投票。但這種說法缺乏法律依據。法律規定，如果對選舉方式提出質疑，可以通過司法程序，在下一次選舉時糾正或避免。但若在此次選舉就放棄傳統上的通訊投票，勢必引起選舉亂局，對選民也不公平。川普一直說有選舉舞弊，但也拿不出實質證據，而且即使部分搖擺州重新計算投票結果，仍然是拜登勝選。

聶曼麗說，川普可以走司法途徑，但根據憲法，1月20日必須舉行總統就職儀式。所以即使少部分人挑戰此次大選結果，拒絕承認拜登當選，估計也不會奏效。關鍵是要提出選舉舞弊的確鑿證據。部分共和黨籍參議員挑戰選舉結果，可能會對共和黨形象有一定損傷。因為有相當一部分選民認為，共和黨這次輸的不體面。

聶曼麗強調，如果川普真的認定自己敗選，原因是由於選舉中不當操作所致，那麼他在四年後還有機會。未來四年，川普也可以有各種準備，從司法層面提出各種改進意見。

遼寧總商會會長任成勇表示，不太關心是否誰來擔任下一任美國總統，只要是總統就職後實施各項政策，不損害華人利益，對美國人民好，他就會支持。他回憶，曾在2018年聖誕節期間訪問美國白宮，看到內部有一個Chinese Room，而且裝飾色調也容易被華人青睞，他心裡非常激動和興奮。任成勇說，無論誰當美國總統，華人都不要放棄參政議政，也要幫助華裔年輕人融入美國主流社會。千萬不要固守華人社會的小圈子。