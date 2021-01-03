入冬染疫病歿大增 安葬排到兩個月後

近兩個月殯儀館接到的案子增加很多。（鄺之才提供）

進入冬季以來，新冠肺炎疫情 加重不僅使確診人數直線上升，而且死亡人也大幅增加，導致殯儀館業務應接不暇。位於華人社區的殯儀館業者表示，最近兩個月接收的往生者遺體比之前半年的總計還要多，墓園安葬已排到了兩個月以後。

中華殯儀館亞凱迪亞 （Arcadia）辦公室工作人員Steve表示，這是一個「很反常」的現象。從去年12月開始，殯儀館新接案子開始爆增。疫情從去年3月開始流行，但是案子數量沒有大幅度上升，每月案子不到十個。但是11和12月兩個月的案子，比前面半年加起來還要多，殯儀館僱員的工作量比以前顯著增加。

Steve介紹說，目前送來的往生者基本都延後排隊安葬，他剛經手的一個客戶就排到了三周之後。他說，殯儀館基本上還忙得過來，但主要是墓園、火化場需要排期。殯儀館主要接受地方社區的客戶，但是墓園、火化場要接收所有殯儀館轉移的落葬者，更加忙碌。

位於阿罕布拉市（Alhambra）的世界中華殯儀館（Universal Chung Wah Funeral Directors）總經理鄺之才表示，目前殯儀館服務不需要排隊。他說，殯儀館處理屍體量最近幾個月有了明顯增長，約增長30%。新增的遺體中，大多是新冠肺炎死者。他做殯葬業有30年，第一次看到業務這麼大幅增長。

鄺之才說，近日逝世者還是老人占多數，年輕人不多。但是殯儀館忙得時候，員工也需要加班。目前該殯儀館內還有存放遺體的位置。但是聽說有的殯儀館需要額外租賃冷凍貨櫃存放遺體。他說，有醫院打電話給殯儀館詢問是否可以暫時存放遺體，但是，殯儀館目前的停屍位都不夠用，只能回絕。

新冠疫情爆發後，世界中華殯儀館處理新冠疫情病人十分小心。為遺體化妝時，員工都會戴手套口罩，做好防護工作。而新冠肺炎死者也會跟其他遺體分開存放。世界中華殯儀館處理的大都是華裔逝者。另外在舉行追悼儀式時，為安全起見，也會讓前來告別的親朋好友與遺體保持一定距離。他說，告別儀式儘量在戶外進行，遺體在室內，親朋好友等待時都在戶外。

目前洛杉磯縣的新冠肺炎死亡人數每天都超過100人，截至2日，洛縣死亡人數累計近1萬690人。