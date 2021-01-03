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加州疫情緊 醫鼓勵接種疫苗「有副作用但值得」

專家最怕：聖誕感染者 在新年派對傳播病毒

編譯組／綜合報導
專家曾呼籲，為了抗疫，民眾必須在除夕和新年減少聚會，但加州人會聽從勸告嗎？(Getty Images)
專家曾呼籲，為了抗疫，民眾必須在除夕和新年減少聚會，但加州人會聽從勸告嗎？(Getty Images)

流行病學家之前呼籲，加州人在感恩節和聖誕節減少出門和聚會，但不少人都充耳不聞，好像若無其事，結果是加州疫情在感恩節和聖誕節後大增。專家再次呼籲，加州人必須在除夕和新年減少聚會。加州人會聽從勸告嗎？

舊金山加大流行病學家羅特福(George Rutherford)說，專家現在都把注意力放在新年之後的兩、三周，因為除夕和新年的大量聚會，將引發新一輪疫情浪潮，引發激增之上再激增(surge on top of surge)。

他指出，目前有一特別危險之處：在聖誕節假期感染的人，可能成為新年的病毒傳播者；他解釋說，一般感染者會在五至七天出現症狀，如果在聖誕節感染到病毒的人，剛好在新年可能成為傳播者。

更重要的是，感染在五天後出現症狀前的24小時至48小時，大都沒有症狀的，換言之，在聖誕節感染的人，剛好在除夕和元旦聚會中，仍處於24小時至48小時的無症狀狀態，成為病毒傳播者而不自知。

羅特福說：「加州疫情命運，掌握在大家手裡；如果大家肯做一點犧牲，除夕和新年不出門和不聚會，疫情失控的機會也就會大大減少。」

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