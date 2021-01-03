洛縣疫苗接種分四步驟 低風險人群2021年夏季才能打

洛縣疫苗接種階段表

隨著美國 的兩個主力新冠疫苗 ：輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）疫苗投入大量生產，民眾對何時能接種疫苗都很關心。洛杉磯縣公共衛生局相關人士受訪時，提到洛縣 疫苗分發過程，以及民眾何時可望接種疫苗。

洛縣公衛局人士表示，目前洛縣疫苗分發將分為兩階段，共四個步驟。目前洛縣正處於第一階段的A步驟（Phase 1A），接種人員分為三個人群；優先級最高的人群，為在接診新冠病人的急診醫院（Acute Care Hospital），疫情最為嚴重的監獄醫院（Correctional Facility Hospitals），基礎病患者經常出入的透析化療中心（Dialysis and Infusion Centers），和長期看護院工作的醫療人員。此人群因為職業需要，存在經常接觸新冠患者風險，因此在接種疫苗優先權上最高。

在第一階段的A步驟（Phase 1A）也會得到疫苗接種，但優先級較低的人群，分別為在養老院、急診室等存在大量新冠高危人群地點工作的對象，和負責新冠檢測以及在牙醫和藥房工作的人員。這些人員雖然沒有直接負責新冠病人的照料，但因其每日工作需接觸大量流動人口，導致其曝露在新冠病毒的風險較高，因此其也被安排在第一批接種新冠疫苗的人員中。

目前洛縣疫苗分發將分為兩階段，共四個步驟。（Getty Images） 廖宜怡

第一階段的B步驟（Phase 1B），主要接種人員為年齡75歲以上，對新冠抵抗力較弱的長者，以及消防員、警察、教師、郵遞員、農業工人，超市職員等從事社會日常生產生活必需的職業人群。

第一階段C步驟（Phase1C），對象為年齡在65到74歲，或年齡在16到64歲但患有嚴重高風險病症的人士，將獲得接種疫苗的機會。此外，銀行櫃員、能源界工人、媒體人士、法律界人士，以及交通業工人等社會重要行業的人士，也會獲得接種疫苗的機會。

之後才會進入疫苗接種的第二階段（Phrase 2），占社會絕大多數的16-64歲，沒有嚴重病症的人員，才能獲得接種疫苗的機會。根據洛縣衛生局估計，疫苗接種第二階段可能會在2021年的春夏之交開始，其具體接種步驟，還要等聯邦疾病防治中心（CDC）下屬的免疫顧問委員會（ACIP）的通知。

根據洛縣公衛局消息，目前美國正在組織接種的兩種疫苗，對新冠疫苗的抵抗率可以達到95%。儘管如此，目前醫學界對疫苗帶來的免疫能力的持續時間還沒有定論。洛縣公衛局提醒居民，雖然接種新冠疫苗之後，居民不會患上新冠肺炎，但依然可以成為新冠病毒的攜帶者。因此即使在疫苗已經投入生產和注射下，佩戴口罩和保持社交距離等基本防疫措施還是必要的。