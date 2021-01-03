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有症狀仍可登機！ 航空業成新冠破口

編譯組／綜合報導 

有新冠症狀的旅客還是登機，違反防疫措施的旅客卻沒有罰則，搭乘客機仍是疫情破口。

聯合航空去年12月14日由佛州奧蘭多至洛杉磯的班機上，69歲旅客赫南德茲（Isaias Hernandez）心臟病發最後身亡。他的妻子說他有呼吸問題，但班機在中途降落紐奧良後並未消毒，繼續飛往洛杉磯。赫南德茲雖然填寫健康狀況回報單，表明他登機前兩周沒有出現病徵，但法醫事後卻發現他是新冠患者。 

類似案例在美國其他航空公司也屢見不鮮。去年11月，來自夏威夷的夫妻被檢出新冠陽性，但他們卻未照規定在舊金山自主隔離，反倒登機飛回考艾島。

一位匿名機師批評，在到處都有新冠病毒的情況下，明顯帶有染病症狀的乘客卻能順利報到、通過安檢，大剌剌進入候機室，然後在登機人員的注視下進到客艙，這種狀況一再發生，只會讓機組員、同機乘客持續面臨染疫威脅。 

國家航空暨太空總署（NASA）為掌握飛航安全，建立匿名通報系統資料庫，機師與空服員可在免遭報復情況下，通報疑似違規案例。NASA資料顯示，去年10月，一名機師原本要臨時轉降，讓不舒服的乘客下機接受治療，但是她卻拒絕，直到事後才知道，女子在接受EMT治療時，自稱過去三天內曾經接觸過新冠患者。 

去年5月，另一架班機回報，乘客不斷咳嗽、打噴嚏，卻堅持不戴口罩，但班機當時已經離開登機門。不過8月間的類似案例就不一樣了，班機還未離開登機門，一名乘客不但咳嗽，不戴口罩，還吐在空服員身上，機長當下決定請乘客下機。不過，違規的並不只有乘客，NASA的資料庫還包括機組員與航空公司明知故犯，包括去年9月，一名空服員感覺不適卻硬要值勤，最後新冠確診。4四月間，兩名空服員在搭乘過確診旅客的航班後，還被公司要求繼續到其它航班執勤。 

但違反防疫措施卻根本沒有罰則。很大一部分原因是，川普政府不願下達全國一致的航班防疫規定，一切交給機場與航空公司自主管理。所以雖然航站與公司三令五申，要旅客配戴口罩，登機前確實填寫健康報告，但是碰到死不遵守的旅客，航空公司唯一能做的就是拒載。多數航空公司只是請旅客離開，只有饒舌歌手Lil Pump最近因為硬搭班機，才被捷藍航空（JetBlue）終生拒載。 

聯邦雖然規定航空公司必須向疾病防治中心（CDC）通報新冠案例，但洛杉磯時報12月31日向CDC詢問時，CDC卻表示沒有持續追蹤通報情形。聯邦運輸部、航管局（FAA）同樣說沒有掌握。航空公司則表示，空服員雖然可以注意乘客身體狀況，但無法為每位乘客做評估。因此，目前僅有哥倫比亞航空（Avianca）與邊疆航空（Frontier）等少數公司強制測量體溫。 

空服員工會與旅客權益保護團體則要求，運輸部制定統一規則，包括口罩令與違規罰鍰。民間團體Flyersrights.org的總裁Paul Hudson就說，運輸部不訂規則，航空業還會繼續成為新冠的傳播者。洛時則引述專家看法指出，只要上面一天不決定，底下就很難辦事。

洛杉磯 防疫 NASA

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