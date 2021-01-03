我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美死亡逾35萬 紐約州確診破百萬

加州疫情緊 醫鼓勵接種疫苗「有副作用但值得」

全美接種嚴重落後 醫護大失所望

編譯組／綜合報導
聯邦政府原預計2020年12月結束前，有2000萬人接種疫苗，但疫苗發放緩慢，到12月底只有270萬人接種了第一劑疫苗。(Getty Images)
聯邦政府原預計2020年12月結束前，有2000萬人接種疫苗，但疫苗發放緩慢，到12月底只有270萬人接種了第一劑疫苗。(Getty Images)

輝瑞和莫德納疫苗已發放三周。川普政府原來說，2020年12月結束前可讓2000萬人接種疫苗。但截至12月31日，全美只有280萬人注射了疫苗，離開原來的目標甚遠。灣區和加州獲得的疫苗和發放速度也十分緩慢，反映全美的情況。舊金山加大醫學院的專家因此建議，將原來須注射兩劑的計畫改為先只注射一劑，以便在短時間內讓更多人獲得接種。

愈多人和愈早接種，將有助減少感染人數。接種時間等得愈久，則會有更多人感染，以及更多人死亡。截至去年12月31日，全美已有33.6萬人死亡。加州則有2.54萬人死亡。如果以目前的緩慢發放速度，全美3.3億的大多數人要等到明年中以後才能得到疫苗。

截至12月31日，全加州只有33萬人接種了疫苗。但輝瑞和莫德納已經將120萬劑疫苗運送到加州。1月第一周將再有52萬9000劑運到加州。

為什麼疫苗的發放會如此緩慢？美國「防疫隊長」佛奇說，原來的年底2000萬人的目標沒有實現，希望進入1月後的數周，可以加快發放速度。

有線電視新聞網CNN除夕說，川普政府的發放疫苗工作管理不善。但川普說，他的政府只負責發放，接種的工作要由州和地方政府負責。但是州和地方政府欠缺資源，不能加速接種。

專家指出，研發疫苗和疫苗接種是兩個不同階段的工作。現在必須加速接種的速度，不能每天只接種15萬人，必須增加至每天為200萬人接種。

舊金山加大醫學院教授華治特(Dr. Bob Wachter)說，他兩周前也支持每人注射兩劑。但由於疫苗發放速度太慢，他12月31日發推文說，各地醫院應該改變策略，讓醫護人員先注射一劑。再過數月等到疫苗供應足夠，才注射第二劑。現在大家先注射一劑，可讓更多人獲得接種。

北加州的凱瑟醫院系統，截至31日已有3.3萬醫護人員接種了第一針。舊金山加大醫學院也有6500名醫護接種了第一劑；史丹福大學醫學院也有1.1萬人接種。醫護接種了疫苗，都感到比前減少了感染擔心，提高了醫護士氣，但是疫苗發放比原先估計緩慢，則令人醫護人員大失所望。

疫苗 加州 舊金山

上一則

廢水驗新冠病毒 史丹福助社區監測公衛

下一則

有症狀仍可登機！ 航空業成新冠破口

延伸閱讀

挺川歌手「小幫浦」搭機拒戴口罩 捷藍列黑名單

挺川歌手「小幫浦」搭機拒戴口罩 捷藍列黑名單
川普最後一搏！11名共和黨參議員將在國會挑戰選舉結果

川普最後一搏！11名共和黨參議員將在國會挑戰選舉結果
加快疫苗接種進度 專家建議先只打一劑

加快疫苗接種進度 專家建議先只打一劑
川普最後希望落空！法官挺潘斯 要國會認證拜登當選

川普最後希望落空！法官挺潘斯 要國會認證拜登當選
趕在拜登上台前 EPA企圖放水德州燃煤電廠

趕在拜登上台前 EPA企圖放水德州燃煤電廠
羅穆尼批聯邦未出手助打疫苗 籲徵召獸醫、戰地醫

羅穆尼批聯邦未出手助打疫苗 籲徵召獸醫、戰地醫

熱門新聞

副市長廖欽和呼籲，年輕人不要以為抵抗力強而掉以輕心，新冠病毒莫測，要提高警惕，尤其注意檢查佩戴口罩質量是否達標。（檔案圖片）

南加華人密集城市新冠悲歌 華人24歲長子亡 次子住院

2020-12-29 20:25
華裔醫師林永健打完疫苗後，詳細記錄下自己出現的副作用。（林永健提供）

華醫打輝瑞疫苗有副作用 建議若感疼痛可做這些事

2020-12-26 14:30
陳先生Brea的工廠還在運轉著。 陳先生提供

華人七旬在美國做口罩生意 二度創業卻遇到滑鐵盧

2020-12-31 19:24
聖蓋博副市長廖欽和呼籲，年輕人不要以為抵抗力強而掉以輕心，新冠病毒莫測，要提高警惕，尤其注意檢查佩戴口罩質量是否達標。（檔案圖片）

華人新冠悲劇 24歲長子發病四、五天離世 另3子也染疫

2020-12-30 02:17
吳承琮在洛杉磯北面一家醫院度過了近20天。（吳承琮提供）

華醫撿回命卻留後遺症 自述：病毒在體內如極速火車

2020-12-31 13:46
圖：請裁掉上面第一排英文字，及最下面的Logo及文字。

現代汽車 受評為2021最佳休旅車

2021-01-02 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普最後希望落空！法官挺潘斯 要國會認證拜登當選

川普最後希望落空！法官挺潘斯 要國會認證拜登當選
正妹上山遇潑猴 慘遭強抱脫衣服

正妹上山遇潑猴 慘遭強抱脫衣服
女兒吵著想吃薯條 外送突送餐上門…母驚：妳才2歲欸

女兒吵著想吃薯條 外送突送餐上門…母驚：妳才2歲欸
不是八卦！歐巴馬談婚姻：曾躺米雪兒身邊擔心回不去了

不是八卦！歐巴馬談婚姻：曾躺米雪兒身邊擔心回不去了
廚房裝修必懂7重點！止滑、軌道門、抽拉水龍頭很重要

廚房裝修必懂7重點！止滑、軌道門、抽拉水龍頭很重要