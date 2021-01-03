疫情混亂時代 柏加大研究：專注正向可緩解抑鬱焦慮

柏克萊加大研究發現，事情越混亂，臨床焦慮或抑鬱症患者越難做出正確的決定，也越難從錯誤中學習。（記者劉先進／攝影）

新冠疫情 席捲加州 將近一年，除了染疫，很多人心理和情緒都出現狀況。專家表示，專注於自己過去正向成功的例子，有助改善焦慮和抑鬱。

柏克萊加大 的研究者透過兩個實驗，測試300多名成年人的概率決策能力（probabilistic decision-making），包括重度抑鬱症和廣泛性焦慮症患者。結果發現，事情越混亂，臨床焦慮或抑鬱症患者越難做出正確的決定，也越難從錯誤中學習。不過，過度焦慮和抑鬱的人，如果專注於收穫正確東西或成功，而非錯誤，判斷力可以改善。

研究結果最近發表在生物醫學及生命科學方面的期刊「eLife」。柏加大官網說，在新冠疫情確診激增的情況下，研究結果尤為突出。它要求人們進行戰術性和敏捷的思考，以避免疾病甚至死亡。

研究者透過兩個實驗，來分析決策影響。第一個實驗涉及86名年齡在18歲至50歲之間的男性和女性。包括被診斷為廣泛性焦慮症、重度抑鬱症的人，出現焦慮或抑鬱症狀，但沒有正式診斷這些疾病的人，以及既無焦慮也無抑鬱的人。

在實驗室環境中，研究參與者在電腦螢幕上玩一個遊戲，在圓形和方形之間反覆選擇。其中一種形狀，如果被選中，將產生輕度到中度的電擊，選擇另一種形狀將產生金錢獎勵。在任務的某些點上，一種形狀提供獎勵或電擊的概率是可預測的，而在其他點上則不穩定。抑鬱和焦慮常見症狀較嚴重的參與者難以跟上變化。

第二個實驗中，研究者通過亞馬遜的眾包網站Mechanical Turk招募147名成年人，有不同程度的焦慮和抑鬱症，並遠程給予相同的任務。這一次，他們在螢幕上的紅色和黃色方塊間選擇。可以得到金錢獎勵，但沒有電擊懲罰，失敗一方損失金錢。

結果與實驗室內的結果一致。與情緒彈性強的參與者相比，具有焦慮和抑鬱症狀的參與者，在面對不斷變化的環境時最難做出正確的決定，無論他們是否因為事情的正確或錯誤而受到獎勵或懲罰。

研究人員發現，在概率決策中，人們往往在沒有意識到的情況下，利用此前行動的積極或消極結果來告知自己當前的決策。若研究參與者有焦慮症和抑鬱症的症狀，比如擔心很多、感覺沒有動力或對自己、對未來感覺不好，在執行模擬動盪或快速變化的環境的電腦化任務時，最難適應變化。情緒有彈性的研究參與者很少有焦慮和抑鬱的症狀，可更快學會根據之前的行動調整變化的條件，以達到最佳的可用結果。

論文作者、柏加大心理學和神經科學副教授畢夏普（Sonia Bishop）說，當一切都在不斷快速變化，人們所做的決定得到了不好的結果時，可能固守在做錯之處，這往往是臨床上焦慮或抑鬱的人的情況。而情緒有彈性的人傾向於關注給他們帶來好結果的東西，在許多現實世界的情況下，是學習做出好決定的關鍵。

畢夏普表示，並不意味著患有臨床焦慮症和抑鬱症的人註定要過著做壞決定的生活。個性化的治療，如認知行為療法，可改善決策技能。透過關注過去的成功，而不是失敗，可增強決策信心。