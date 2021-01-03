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新冠疫情 帶來熱門新詞彙

編譯組╱綜合報導 
社交距離下的聊天方式。（美聯社）
社交距離下的聊天方式。（美聯社）

所有語言都會因為環境而改變，對於2020年來說，影響最大的莫過於新冠疫情。洛杉磯時報整理了2020年才問世的新字詞，例如英文裡的「COVID-19」，中文裡的「新冠」，同樣成為年度熱門字。 

過去已經出現，但今年特別常用的字詞，類似社交距離（social distance）、自我隔離（self-isolation­），以及官員們成天掛在嘴上的flatten the curve（扭轉形勢）。另外，PPE（個人防護設備）也是今年才出現的縮寫。 

牛津英語大辭典（Oxford English Dictionary）就因為2020年太混亂，因此無法選出年度代表字。資深編輯Fiona McPherson就說，正因為疫情不管直接或間接，都影響了全球，因此人類的字彙與溝通方式也出現改變。 

比如說，原本只在醫療圈使用的詞彙，成為一般人都在使用的詞，coronavirus（冠狀病毒）就是其中之一。另外pandemic（流行病）、quarantine（檢疫）也是。自從COVID-19問世之後，一堆covid衍生字也開始出現，包括pre-covid、post-covid、covid fatigue，還有罵人的covidiot（新冠呆瓜）。 

變得更常出現的詞則有grim milestone（陰森里程碑）、unprecedented（史無前例）。出現新含意的則有，美式英文的pod、英式英文的bubble，代表防疫隔離圈。Zoom也是，因為視訊軟體的出現，to zoom變成開會，同時也隨之產生「You're muted」（你被禁言了）的說法。 

早在1973年就出現的superspreader（超級感染者、超級感染源）同樣也因為白宮而聲名大噪。當然，COVID-19並不是第一個因為疫病而產生的新字，前一個是AIDS/HIV。 

撇開疫情，美國社會的改變也影響語彙，Black Lives Matter（黑人的命也是命）從今年6月起開始變成熱門詞，antiracist（反種族歧視者）也變得常見。相對於transgender、cis或cisgender也成關鍵字，同樣的關鍵字還有不屬於男女性別認同的nonbinary。

疫情 種族歧視 黑人的命也是命

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