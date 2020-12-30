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醫護快撐不住 美以美醫院 ICU叫急

記者張宏／亞凱迪亞市報導
美以美醫院的急診室現在有17名患者在等待床位。（美以美醫院提供）
美以美醫院的急診室現在有17名患者在等待床位。（美以美醫院提供）

醫護快撐不住了，亞凱迪亞美以美醫院（Methodist Hospital of Southern California）呼籲大家盡量待在家裡，現在急診室有17名患者在等待病床，醫院的ICU容量已快接近零。

美以美醫院策略辦公主管和副總裁Clifford R. Daniels29日表示，醫院目前有224名患者，其中新冠病毒患者106名。醫院的ICU病房能夠護理25至30名ICU患者，現在已容納24名患者。ICU的容量尚未達到零，但已接近零。最嚴重的是重症監護病房的護士短缺問題，這是整個洛縣都在面對的問題，很多護士因為染上新冠病毒不得不在家休息，有的護士請假在家照顧生病的親戚或孩子。

美以美醫院的急診室還在正常營業，但是非常繁忙，現在有17名患者正在等待醫院的病床。 洛縣幾乎每家醫院都在發生這種異常繁忙的情況，Clifford R. Daniels希望民眾盡量待在家裡，減少傳染和被傳染的機會。

一名不願意透露姓名的華人護士目前選擇休假在家。他表示，現在洛縣各大醫院都很緊張，他所在醫院位於洛杉磯東區，情況也是如此，這是他從未經歷過的場面，像打仗一樣。他無法忍受一周七天24小時都戴口罩的感覺，且是高強度的工作。即使一個小時給他200元，他也不想拿生命去掙。 尤其很多人感染，是因為不遵守防疫規定，因為一些人的自私和所謂的自由，讓醫護人員疲於奔命，這點讓他尤其憤怒。

洛縣 亞凱迪亞 洛杉磯

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