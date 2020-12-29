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1張圖看疫情：美確診破1930萬例 德州破170萬

加州2藥房獲聯邦資助 供護理機構免費疫苗

時薪僅13.78元 長照人員苦不堪言

編譯組／綜合報導

對長期照護機構的工作人員而言，新冠肺炎讓他們工作環境變得更加艱困，每班工作人數因同事紛紛病倒而降低，他們在照顧高危險患者生命安全的同時，還不時需安撫他們因疫情失去與親友見面的焦慮、低落情緒，而這些工作人員只領取略高於最低工資的時薪。

在中加州貝克斯菲（Bakersfield）的金斯頓健康中心（Kingston Healthcare Center）工作的Crystal Teal，每天上班時都會被裡面的病患問到：「我的女兒忘記我了嗎」、「我兒子在哪？」

Teal總是耐心解釋，因疫情爆發，中心禁止外人探訪。身為護士的她，通常每日會巡邏在中心各地，與病患聊天開玩笑，然如今因分流措施下，不僅工作量增加，還要跟死神賽跑。

5月初，在這個有184張床的養護中心，有61人感染新冠肺炎，大多數工作人員也是如此，他們大部分時間待在家中，只剩下Teal和另一名護士，分別照顧著數十名患者。

在此之前，兩人每班都有八名助手，如今大多數時間助手為零。他們不得不招募管家和縣府緊急醫護人員上陣支援，保護病患的飲食與清潔。許多患者陷入憂鬱緊張，養護中心也多缺乏感染控制，死亡人數激增。

沒有比長期照護機構遭受更嚴重的疫情打擊。僅在加州的長期照護機構，新冠肺炎已奪取8200條人命，占該州染疫死亡人數的三分之一。隨著疫情在一個又一個養護機構中蔓延，低薪的護士和合格的護理助理（CNA）只能默默地與最致命的疾病奮戰。他們還須面對管理者因著重利潤，在許多事物上的偷工減料。他們無法獲得足夠的防護裝備，不得不冒著生命危險繼續工作。

4月17日，金斯頓一名工作人員首次染疫，很快其他住戶與工作人員也受感染。

看護人員聚集大廳，要求知道感染者是誰。工會代表出面要求更多防護設備，也要求危險津貼，希望雇主提供他們檢測。4月25日，管理層同意提供每小時增加三元的額外危險津貼，Lockyer也與同事進行檢測。

當一位好同事確診後，她陷入恐懼中，直到三天後陰性報告才放下心來。然而，他們的工作環境卻相當艱困。防護服就是穿上垃圾袋，口罩被要求重複使用四個班。Teal搬去朋友空置的公寓，避免傳染給孩子。

即便如此，Teal與Lockyer仍堅守崗位，因為他們知道，一旦他們也離開，養護中心這些熟悉的面孔恐會有更多人消失。

許多養護中心也有類似情況。現年54歲的護士Eugenia Caldwell，10月在聖伯納汀諾Shandin Hills Behavioral健康中心染疫，仍被要求上班。幾周內，養護中心內52位住戶和21名工作人員都染疫。Caldwell指責管理單位疏於工作人員安危。

在金斯頓健康中心工作16年的護士助理Christina Lockyer，時薪為13.78元，只比最低工資高78分。這分工作對她而言，是分使命感，「我可以在沃爾瑪工作，賺更多錢。」

34歲Crystal Teal也有同樣的心態。在養護中心工作，對待一些相較清醒的住戶來說，Teal感覺他們就如同家人般，自3月分外界停止探訪以來，她已成為這些病患的全世界。

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