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1張圖看疫情：美確診破1930萬例 德州破170萬

加州2藥房獲聯邦資助 供護理機構免費疫苗

加州新冠疫情失控 1月恐更糟

編譯組／綜合報導

12月是加州新冠肺炎疫情的災難期，但各界認為，1月可能更糟，陷入困境的醫療系統使加州疫情不容樂觀。歲末假期造成「病毒野火」，隨著節日聚會、旅行之後，染疫者紛紛發病，官員們預料愈來愈多感染者住院治療。

洛杉磯縣如今有部分救護車上的患者，等待長達八小時，才被允許進入急診室，醫院氧氣存量低至危險地步，急診室人滿為患。

•醫院人滿為患 風險大品質差

1月分會是怎樣的情況？前聯邦食品及藥品管理局（FDA）局長葛特利布（Scott Gottlieb）說，「1月將是嚴峻月分。即使看到病例數逐漸平穩，且在1月第一週開始下降，但仍要到月底才能看到醫院負擔逐步減輕，而此時將開始出現死亡高峰期。」

「目前，沿海各州情況嚴峻，包括加州、麻州、紐約、新澤西等。但中西部密西根、伊利諾等大湖區，病例則有明顯下降。」

疫苗能改善情況，但短期內不會立竿見影。加州在聖誕節前，出現新冠肺炎病例扁平化。前七天日平均染疫數達每日4萬5000例峰值，之後下降至每日4萬2000起。截至29日，洛縣平均每日有近1萬5000起新病例，但此情況是案件扁平化，抑或假日報告延誤的結果仍有待觀察。

即使洛縣疫情正趨於平穩，衛生官員也警告，大量病患使醫院人滿為患的風險更大，醫療品質也更差。目前住院的染疫患者，反映前兩週病例數，當時洛縣平均每日有1萬1000起新病例。

當時並未考慮聖誕節旅遊潮與群聚潮。洛縣公共衛生局長費若說，若感恩節病毒只傳播一半，那麼洛縣將陷入更嚴重困境，因聖誕節高峰，是11月初以來的第三波，這將導致洛縣病例數直線成長。

醫院情況是什麼？加州新冠肺炎加護病房患者，每日淨成長不斷增加，截至26日的七天內，每日平均增加73人。

在洛縣，加護病房患者人數，上周增加19%，之前一周為33%，上升速度有所趨緩。橙縣也看到類似情況。

此情況表明加州為期三周的區域性居家避疫令已開始起作用，然這仍意味加護病房仍比過去都滿，重症患者被困在急診室。

整個南加州和聖荷昆谷（San Joaquin Valley）加護病床空置率仍為零，醫療系統不得不配給醫療，死亡風險將大增。

•民眾居家避疫疲勞 第3波疫情失守

洛杉磯時報統計，加州累計213萬人染疫，2萬4288人死亡。最近兩周內，加州每10萬居民中染疫人數僅次田納西州位居第二。

然而，新冠肺炎病例總數最高的50個州中，加州排名第34位，這很可能是因春季居家避疫較為成功，穩住前兩波疫情。

但民眾對防疫政策愈來愈疲勞，拒絕待在家中，導致加州第三波疫情失守。

川普日前推文說：「民主黨州實行封鎖政策，但加州確診仍持續上升，而佛羅里達州和其他地區持開放狀態，做得好。」但從累計人數來看，佛羅里達州死亡人數要比加州高，每10萬人有103人死亡，加州為62人。若加州與佛州死亡率相同，如今累計死亡人數將為4萬人，而非今天的2萬4000人。

加州 洛縣 疫情

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