各醫院爆滿 救護車忙轉送病患

洛縣各大醫院爆滿，救護車忙著到處轉送病患，到其它仍有能力收治的醫院。（本報檔案照）

洛杉磯縣新冠疫情 不容樂觀，醫院住院患者爆滿，新冠病毒致死病例也急劇上升。洛縣 健康服務局長加利（Christina Ghaly）28日說，儘管要花幾周時間才能確定，聖誕節 假期是否會導致新冠病例再次激增，但從周末擁擠的機場和高速公路等畫面看來，很可能預示醫院情況更加可怕，而醫院正在把會議室、禮品店的空間改裝成收治病人，洛縣累計死亡病例可能已超過1萬人。

截至28日（周一），洛縣醫院病床幾乎有一半是新冠患者，而重症監護病床已用三分之二。目前洛縣僅有617張病床，及54張重症病床可用，但其中一半是兒科病床。加利表示，醫院急診科不堪重負，由於空間或人員不足，醫療中心在周日花費83％的營運時間，將救護車上的病患轉移到其他醫院。

洛縣目前新冠肺炎住院患者達6914人，但根據州政府最新數據，洛縣28日共有7181人住院治療，其中包括1500多名已經確診或疑似新冠患者，住進重症加護病房。

對比11月初至25日的數據，洛縣平均每日因新冠住院人數增加674％，而每日死亡人數增加600％。衛生官員指出，這個數字肯定會越來越糟。加利表示，許多居民似乎忽略假日旅行警告，尤其是從電視上看到擁擠的高速公路，繁忙的機場甚至公共聚會畫面，預示明年1月份病例和住院率將進一步上升。

加利表示，在許多情況下，多達十輛救護車正在等著救急病人，這些病人在救護車中受到照顧和治療，就如同在急診室一樣。同時醫院正在開闢其他區域收治病人，而這些區域通常根本不用於病人護理，以及住院護理（inpatient care）服務。

洛縣公共衛生局長費若（Barbara Ferrer）指出，隨新增病例和住院人數增加，死亡人數也在增加，28日新增1萬3661例病例，73人死亡。在過去一周每10至15分鐘洛縣就有一人死於新冠肺炎。而聖誕節假日由於部分地區網路中斷導致數據延遲，截至28日洛縣因新冠病毒死亡病例可能累計已超過1萬人。

加州州長紐森（Gavin Newsom）28日表示，州公共衛生官員已向洛縣派遣支援小組，協助管理醫院的爆滿情況。州政府派出的支援小組將根據人員配備，個人防護裝備，氧氣機和呼吸機來評估醫院的需求。

紐森指出，由於急診室人滿為患，全縣約有96％的醫院在周六某個時間分流急診病人，當天醫院平均分流16個小時，無法為新的急診病人找到空間。洛縣可以考慮重新啟動洛杉磯防疫醫院（Los Angeles Surge Hospital）或其他站點，但人員配置仍是個問題。

聖誕假期過後，再過幾天就是新年假期，公衛局局長費若反覆強調呼籲民眾不要聚會。她表示，在聖誕節期間旅行的任何人都必須自我隔離十天，即使認為自己已採取預防措施。鑑於新冠疫情對洛縣許多人造成毀滅性影響，在這個假期裡很難找到快樂。可悲的現實是所有指標都告訴大家，即便2021新年伊始，情況只會更糟，社區傳播率仍然非常高。