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10萬人有100.5例! 加州單日人均新增病例 全美最高

「百人會」創始人楊雪蘭癌逝 享壽85歲

洛縣日增1.3萬人確診 44人死亡

洛杉磯訊
洛縣27日新冠感染者持續增加。（南加大醫院官網）
洛縣27日新冠感染者持續增加。（南加大醫院官網）

據洛杉磯縣公共衛生局27日（周日）發布的新冠肺炎（COVID-19）疫情報告，當日新增確診1萬3580例，死亡44例，當日入院病患6815例，其中20%在加護病房。截至目前，洛縣新冠總感染者達71萬9833例，總死亡9482例。

根據最新統計，27日新增感染者包括洛縣1萬2565例，長堤市737例，巴沙迪那市278例。新增死者包括洛縣41例、長堤2例、巴沙迪那1例。

在洛縣感染者中，集中在18至64歲年齡段人群，女性感染者多於男性。以族裔畫分，感染者最多的是西裔，有近30萬人感染者；其次是白人，不到7萬人。而非裔感染者要比亞裔感染者少，非裔有2萬1949例確診，亞裔是2萬5133例。死者人數中也以西裔最多，非裔死者人數也少於亞裔。目前洛縣感染者入院治療患者總計達3萬6754例。

從目前洛縣各城市感染者數量統計，華人居民相對較集中城市：艾爾蒙地市1萬550例、鮑爾溫公園市7675例、阿罕布拉市3772例、蒙特利公園市2668例、鑽石吧市1783例、喜瑞都市1556例、亞凱迪亞市1437例。

目前洛縣地區有460萬人接受新冠病毒檢測，其中呈陽性比例達15%。過去一周平均每天發生陽性比例是17.5%。縣公共衛生局表示，為避免新冠病毒進一步傳播，洛縣居民將盡可能利用各種方式，減少社區傳播，以及減少感染人數。

洛縣 亞裔 非裔

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