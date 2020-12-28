學者：少數族裔投票率低 令選舉結果「更白」

南加州大學助理教授拉米洛（Mindy Romero）認為，少數族裔的投票率都低於白人，令選舉結果「更白」。（EMS提供）

每次總統選舉，主流媒體都會關注少數族裔的投票 取向，像是亞裔、西語裔、非裔如何投票。但是往往少數族裔的投票率都低於白人。學者指出，這就令選舉結果「更白」，不能反應全體選民的真實意見。

2020年的選舉中，各族裔的投票差異依然明顯。白人大部分投票支持現任總統川普 ，而少數族裔則更多傾向支持了民主黨的拜登 。「少數族裔媒體服務」（EMS）在一次論壇中特別邀請學者解析各族裔間的投票不同，同時探尋這背後的根源所在。

南加州大學公共政策學院的助理教授拉米洛（Mindy Romero）表示，今年的選舉投票率創下百年來的新高，同時投票的實際人數也是破紀錄。其中7400萬人支持了川普，支持了拜登的選民則超過8000萬。

單論加州而言，許多人都會直接認為加州是個深藍州，一定是許多人都支持了拜登。實際的結果中，拜登的支持率有64%，川普則是34%。但是拉米洛表示，如果單看白人的投票結果，那麼支持川普的有47%，支持拜登的則是51%，二人的差距明顯縮小，只有4個百分點。這也側面證明有色人種的投票結果大比數倒向拜登。

美國的投票族群中，仍然是白人、年長者的投票率更高。拉米洛說，這也不能反映美國真實的選民意向。因為全美的合資格成年選民中，往往投票率高的都是白人，亞裔、西語裔的投票率尤其低，這也就讓選舉的結果顯得「更白」。也就是說，如果少數族裔的合資格選民都齊齊出來投票，和白人的投票率拉平，那麼結果將會更加傾向拜登。

拉米洛分析，在美國，種族相關的議題一直都是高度政治化，同時兩極分化非常嚴重。這樣的現實也就導致了不同族裔的選民們在政治取向上的不同。

具體而言，川普在任內的一些言論，一直被媒體和社區廣泛抨擊為帶有種族歧視主義，包括他對於墨西哥裔移民的一些言論，或者是形容新冠病毒為「功夫流感」等等。

但也有調查報告結果顯示，許多的川普支持者，並不認為川普的行為涉及種族歧視主義。也就是不同的族裔之間，看待族裔相關的問題有不同的理解，這也就是為何拜登支持者，難以理解川普的支持者為何會投給一個「種族歧視主義者」的原因。