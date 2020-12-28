橙縣增3200確診 100消防員打莫德納疫苗

橙縣 衛生局27日指出，橙縣27日新增新冠確診3200例、死亡病例一例。橙縣新冠住院人數再破紀錄，達1990人，其中443人在重症監護室（ICU）中。

目前橙縣的重症監護室空置率依然為0%。但橙縣首席執行官佛蘭克金（Frank Kim）表示，這不意味著橙縣目前沒有空置的重症監護室，0%是根據預計的新冠和非新冠重症監護室病人數量得出。在這種情況下，出現緊急醫療情況的居民，依然應在第一時間撥打911。

橙縣從上周三開始獲得莫德納疫苗 ，目前已有約100名橙縣消防員接種該疫苗。由於疫苗有限，橙縣目前只能有限地給第一線抗疫人員和危機反應人員（First Responder）提供疫苗注射。

橙縣縣政委員巴萊特（Lisa Bartlett）表示，目前橙縣正面對感恩節期間居民活動導致的新冠疫情 惡化。此次惡化與之前出現的新冠惡化情況的不同點，在於目前橙縣缺少處理疫情爆發的額外資源。這也是為什麼橙縣建議居民取消節日期間的大型聚會。

目前橙縣共建有三個移動方倉醫院和四個移動野戰醫院，但是目前橙縣的床位依然十分匱乏。巴萊特說，目前橙縣正在盡量避免出現限額配給病床的情況。

自疫情爆發以來，橙縣共有新冠確診病例14萬7463例，新冠死亡病例1846例。目前橙縣疫情仍處於疫情最嚴重的紫色級別。