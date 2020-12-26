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洛縣住院人數激增 供氧設備缺乏

【洛杉磯訊】

洛杉磯縣公共衛生局25日公布，當天因部分地區網路中斷導致數據延遲，25日新冠疫情數據會和26日一起公布，但截至當天已有6708人因新冠肺炎住院，20%的住院患者在加護病房。住院患者需要吸氧，但由於住院人數激增，導致洛縣醫院缺乏供應氧氣的設備，以及其他治療新冠的相關設備。

據「洛杉磯時報」報導，洛縣今年的聖誕節在新冠疫情危機中度過，因為醫院住院患者達到飽和，以致有些醫院的氧氣和其他補給不足，這對治療新冠肺炎的病人至關重要。

急診室等候時間長達八個小時。由於重症監護病房的可用容量已降為0％，衛生官員敦促除非絕對必要，否則人們應避免進入急診室或撥打911。

最壞的情況仍然可能發生，洛縣衛生官員已要求醫療單位與患有嚴重疾病或身體虛弱的患者聯繫，以審查他們的護理指示，確保歸檔表格中詳細說明他們的臨終關懷。洛縣本周致函衛生保健單位，敦促他們採取其他措施來應對大量需要住院治療的患者。

儘管情況嚴峻，但越來越多人擔心，很多人可能會再次選擇無視衛生指令，與其他家庭聚在一起慶祝節日，這肯定引發另一次確診病例激增，而目前很多醫院還面臨在處理感恩節之後病人激增的浪潮中。

「洛杉磯時報」報導，知情人士透露由於新冠病毒繼續廣泛傳播，住院患者激增，洛縣的醫院供氧量正在危險的降低。氧氣對於治療因病毒感染肺而開始窒息的重症新冠患者至關重要。

許多患者接受高流量氧氣治療，氧氣通過放置在鼻子中的塑料管輸送，而且對這種援助的需求很高。因為非新冠患者每分鐘可能需要六升氧氣，而新冠患者每分鐘需要60至80升氧氣，這也導致醫院需要的氧氣比以前多了十倍。

不願透露姓名的消息人士表示，醫院在獲取額外供應之前，其氧氣存儲量已達到危險的低水平。醫院也缺少其他關鍵用品，例如用於將氧氣帶入肺部的特殊塑料管。

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