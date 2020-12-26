我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聖誕劫...美新冠死亡飆破33萬例 平安夜3400人病亡

川普再嚷「發2000元吧 非人民的錯 是中國的錯」

染疫療養院附近華人 生活不受影響

記者王全秀子╱天普市報導

天普市的「Santa Anita Convalescent Hospital」療養院爆發疫情，但常在周邊公園散步的居民表示，不是很清楚該療養院內的疫情。但看來療養院做了非常充分的準備，不僅在大門口提供各種消毒設備，還在門上張貼衛生指令，以及在官方網頁專門有新冠疫情頁面更新數據。

該療養院官網介紹，這是一家五星級療養院，提供護理、理療、社會服務、休養康復服務。網站上還有病房、大堂、活動室、護士站、廚房、院子、餐廳等照片，看起來環境高檔且優美。以及有來自住戶家人的好評留言。

記者25日走訪「Santa Anita Convalescent Hospital」療養院，其位於天普市Gracewood街，街對面就是Live Oak公園，周邊安靜，環境清幽。天普市也是華人聚居的城市之一，因此在公園裡不時看到華人民眾散步，或是在鍛煉身體。他們在記者提問時，表示對「Santa Anita Convalescent Hospital」療養院爆發疫情，一無所知，也沒有特別注意，平時照常會到公園運動或是在曬太陽。

療養院大門口，可見院方提供免洗手液消毒，旁邊還有一個水池，有流水和洗手液供不願使用免洗洗手液的院外人士使用，並有標示提醒進入療養院前，要使用洗手液做好消毒工作，同時還要求所有人員入內時必須戴口罩。大門上貼滿衛生指令，譬如如何正確戴口罩，感染新冠病毒有哪些症狀，發現不適感如何應對等。

院方還在大門上張貼通知，要求假期放假的員工回歸工作崗位前，必須做兩次新冠檢測，21日和28日，或是24日和31日。

療養院前台的桌子上，記者發現療養院執行長致全體員工的一封信，信中除了感謝全體員工，還提及疫苗接種事宜，目前他們已開始登記自願接種疫苗的人員，以便分配到疫苗時馬上為他們施打。

療養院 疫情 天普

上一則

南加橙縣挖泳池被埋案 1死者身分確認

下一則

洛縣住院人數激增 供氧設備缺乏

延伸閱讀

南加華人區「五星級」療養院一度疫情嚴重 42人死亡

南加華人區「五星級」療養院一度疫情嚴重 42人死亡
日本首見英國變種新冠病毒！2名自英返日者染疫確診

日本首見英國變種新冠病毒！2名自英返日者染疫確診
史島大學精神科 20餘人集體染疫

史島大學精神科 20餘人集體染疫

上州養老院群聚感染 至少17死

上州養老院群聚感染 至少17死
艾市1療養院91人確診 2死

艾市1療養院91人確診 2死
NBA／勝利獻染疫亡母 唐斯：過去的我已死

NBA／勝利獻染疫亡母 唐斯：過去的我已死

熱門新聞

9000億元新紓困法案幾近達成協議，包括第二波紓困金的發放。(美聯社)

如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？

2020-12-21 16:53
聯合航空591號航班抵達洛杉磯國際機場。（ABC 7）

飛洛杉磯聯航班機急降紐奧良 1旅客疑因新冠驟逝

2020-12-19 02:00

爾灣母女失蹤逾年恐遭綁架 FBI懸賞萬元尋人

2020-12-18 14:30
劉先生自己打造的魚池，上百尾錦鯉暢遊其中。（記者楊青／攝影）

南加華人後院五層樹屋 如世外桃源

2020-12-21 19:59
南加部分商圈因限制室內購物人數，出現消費者大排長龍的景象。（記者陳開／攝影）

南加「疫」怪相 ICU滿載 商圈排隊似黑五

2020-12-19 21:05
眾議院議長波洛西在接受美聯社採訪時(Nancy Pelosi)表示，國會計畫在19日晚，宣布達成協議的消息。（美聯社）

波洛西：國會計畫19日晚宣布達成9000億元新紓困案消息

2020-12-19 14:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華爾街大咖躲疫情 都搬到這州去了

華爾街大咖躲疫情 都搬到這州去了
走過2020迎牛年 這3生肖運勢最強！

走過2020迎牛年 這3生肖運勢最強！
川普再籲發2000元 批錯在中國

川普再籲發2000元 批錯在中國
「離櫃概不負責」 取4千銀行給4萬 山東男拒還有理?

「離櫃概不負責」 取4千銀行給4萬 山東男拒還有理?

北大生弒母受審： 供稱她死前像林黛玉 殺她「想讓她解脫」

北大生弒母受審： 供稱她死前像林黛玉 殺她「想讓她解脫」