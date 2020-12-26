染疫療養院附近華人 生活不受影響

天普 市的「Santa Anita Convalescent Hospital」療養院 爆發疫情 ，但常在周邊公園散步的居民表示，不是很清楚該療養院內的疫情。但看來療養院做了非常充分的準備，不僅在大門口提供各種消毒設備，還在門上張貼衛生指令，以及在官方網頁專門有新冠疫情頁面更新數據。

該療養院官網介紹，這是一家五星級療養院，提供護理、理療、社會服務、休養康復服務。網站上還有病房、大堂、活動室、護士站、廚房、院子、餐廳等照片，看起來環境高檔且優美。以及有來自住戶家人的好評留言。

記者25日走訪「Santa Anita Convalescent Hospital」療養院，其位於天普市Gracewood街，街對面就是Live Oak公園，周邊安靜，環境清幽。天普市也是華人聚居的城市之一，因此在公園裡不時看到華人民眾散步，或是在鍛煉身體。他們在記者提問時，表示對「Santa Anita Convalescent Hospital」療養院爆發疫情，一無所知，也沒有特別注意，平時照常會到公園運動或是在曬太陽。

療養院大門口，可見院方提供免洗手液消毒，旁邊還有一個水池，有流水和洗手液供不願使用免洗洗手液的院外人士使用，並有標示提醒進入療養院前，要使用洗手液做好消毒工作，同時還要求所有人員入內時必須戴口罩。大門上貼滿衛生指令，譬如如何正確戴口罩，感染新冠病毒有哪些症狀，發現不適感如何應對等。

院方還在大門上張貼通知，要求假期放假的員工回歸工作崗位前，必須做兩次新冠檢測，21日和28日，或是24日和31日。

療養院前台的桌子上，記者發現療養院執行長致全體員工的一封信，信中除了感謝全體員工，還提及疫苗接種事宜，目前他們已開始登記自願接種疫苗的人員，以便分配到疫苗時馬上為他們施打。