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演員卡梅隆 勤跑「佳音抗議」挨批

編譯組／綜合報導 
演員柯克．卡梅隆（Kirk Cameron）因為鼓勵並參與多場佳音抗議活動而飽受批評。（美聯社）
演員柯克．卡梅隆（Kirk Cameron）因為鼓勵並參與多場佳音抗議活動而飽受批評。（美聯社）

主演情境喜劇Growing Pains（「歡樂家庭」或「成長的煩惱」）出名的演員柯克．卡梅隆（Kirk Cameron）近來因為鼓勵並參與多場佳音抗議活動而飽受批評。最近一場是22日在千橡市（Thousand Oaks）橡樹購物中心（The Oaks）停車場，舉行不戴口罩、近距離接觸的佳音抗議，目的是反對加州近來的防疫禁令。 

這些往年在聖誕假期經常舉辦的佳音活動，今年碰上加州的區域居家令而遭到勸阻，但卡梅隆仍然鼓勵這些的活動，親自參加之外還在Instagram上貼文並接受訪問。他的一則貼文詢問，粉絲看過The Giver（記憶傳承人：極樂謊言）嗎？現在的情景就跟片子裡描述的一樣，政治領袖要大家不能唱歌、戴上口罩、保持距離，一切都為了社會安詳。 

卡梅隆在貼文中批評，防疫措施就跟電影The Giver一模一樣。（@kirkca...
卡梅隆在貼文中批評，防疫措施就跟電影The Giver一模一樣。（@kirkcameronofficial）

洛杉磯時報指出，加州目前「強烈不鼓勵」室內佈道，而且專家認為，口罩與社交距離才能避免傳染，但是ABC 7電視台拍到的現場畫面卻顯示，橡樹購物中心的佳音抗議有約100人參加，而且沒戴口罩、近距離接觸。今年3月的一場室內佳音練習會就成為超級感染源，並導致多人死亡。 

橡樹購物中心23日貼文表示，雖然憲法保障言論自由，但他們並不歡迎不負責任的和平抗議活動。他們瞭解顧客的擔憂，並且報警處裡，也向活動主辦者要求，不要利用橡樹購物中心當成他們的集會地點。不過卡梅隆仍然堅持，這些佳音抗議只是讓大家有機會在家園遇難時，唱出自己的希望之歌。 

卡梅隆的舉動在各個社交平台都引發批評，其中包括曾在Growing Pains中合作的古德（Tracey Gold）。她要卡梅隆知道她反對這樣的行為，並要卡梅隆為他與家人多用點心，戴上口罩、待在家裡，以後再唱。 

橡樹購物中心要求民眾別在他們的停車場舉辦佳音抗議。（@ShopTheOaks）
橡樹購物中心要求民眾別在他們的停車場舉辦佳音抗議。（@ShopTheOaks）

加州 社交距離 洛杉磯

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