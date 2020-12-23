疫情擴散…紐森懷柔政策明顯失敗

正值ICU病床吃緊之際，南加州杭廷頓灘的My Place Sports Bar & Grill餐廳室內，卻在12月14日擠滿球迷，不戴口罩、未保持距離地，集體觀看NFL綠灣包裝工對決底特律雄獅的電視轉播比賽。（@margotroosevelt）

加州 面臨疫情 強烈威脅，確診與死亡人數屢創新高，ICU空床率更在21日降到2.5%。面對部分地方政府祭出更嚴厲罰則，部分民意代表則要求州長貫徹命令，但加州政府卻仍希望以勸導取代開罰。州長紐森說，加州防疫 要的不是重擊，只要大家都有責任心就能避免疫情擴散。然而，目前日益惡化的疫情，證明紐森的懷柔政策失敗。

洛杉磯時報指出，自從紐森半年前開始宣導防疫規定以來，就委任十個機關執行禁令，並對屢勸不聽者開罰，但是直到12月21日才總共開出424張罰單，與吊銷兩家店的營業執照。相對於此，州政府機關7月1日起總共發出130萬封電子郵件，要求各行各業配合防疫措施。舊金山加大學者畢賓斯－多明戈（Kirsten Bibbins-Domingo）說，從現實看來，只發電郵要大家戴口罩是不夠的。

洛時以同為民主黨執政的加州與紐約相比，兩州政府雖然都強力宣導防疫措施，但紐約明顯比加州更為強的執法力道，讓當地業者更願意執行防疫令。加州政府機關不願強力執行防疫命令，更何況有些縣市還根本不願配合口罩或宵禁令，最後的結果是，店家乾脆視而不見、聽而不聞，坐視疫情蔓延。

報導指出，雖然加州現在正處於區域居家令，但是許多人卻無視禁令，仍然朝店家擠而且不戴口罩。此外，佛瑞斯諾市的Cornerstone Church，直到現在都還在舉辦室內禮拜，洛杉磯縣與橙縣的酒吧碰到周日仍然擠滿足球迷，不戴口罩、近距離地觀看比賽轉播。內華達市的Calla Lily Crepes更直接忽視20多次警告，店東夫婦還認為戴不戴口罩，屬於人民自決的權利。

以紐森委以權責的十個單位來看，加州共有9萬4000家店販賣酒精飲料，但可以處以輕罪罰金、營業罰鍰或吊銷執照的酒品管理局（ABC），至21日為止只對酒吧、餐廳分別開出45、119張罰單，沒有任何一家被科以罰金更沒有吊銷執照。相對於人口只有一半、店家更少的紐約州，6月18日至12月8日間，酒吧餐廳共被科以1867次罰金，279家更被吊銷酒品販賣執照。

職業安全與衛生管理局（Cal/OSHA）在8月25日至12月14日之間，對90家業者開出219張罰款通知，合計罰鍰220萬元。9月30日對安納罕的Taco Bell分店開出的475元最低，10月29日對普萊賽維爾（Placerville）Apple Bistro的10萬8000元最重。負責州內5.4萬家髮廊與美妝店的理髮美容委員會（Board of Barbering and Cosmetology）目前只開出兩張罰款通知、吊銷兩家執照。280處州立公園與加州公路巡警局則未開出任何罰單。

相對於十個被委以權責的機關單位，更應該落實防疫規定、卻不在其中的加州公共衛生局，同樣沒有開出任何罰單。其他單位，如加州ABC的代理局長布列姆（Luke Blehm）說，執行真的很難，而且店家都已經很辛苦了；管理Cal/OSHA的工業關係處（Department of Industrial Relations）則說，他們不願與業者站在對立面。