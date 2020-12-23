我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黎智英高院申請保釋成功 保釋金1千萬港幣

周星馳被追7千萬港幣佣金 法官裁定舊愛于文鳳敗訴

疫情擴散…紐森懷柔政策明顯失敗

編譯組／綜合報導 
正值ICU病床吃緊之際，南加州杭廷頓灘的My Place Sports Bar & Grill餐廳室內，卻在12月14日擠滿球迷，不戴口罩、未保持距離地，集體觀看NFL綠灣包裝工對決底特律雄獅的電視轉播比賽。（@margotroosevelt）
正值ICU病床吃緊之際，南加州杭廷頓灘的My Place Sports Bar & Grill餐廳室內，卻在12月14日擠滿球迷，不戴口罩、未保持距離地，集體觀看NFL綠灣包裝工對決底特律雄獅的電視轉播比賽。（@margotroosevelt）

加州面臨疫情強烈威脅，確診與死亡人數屢創新高，ICU空床率更在21日降到2.5%。面對部分地方政府祭出更嚴厲罰則，部分民意代表則要求州長貫徹命令，但加州政府卻仍希望以勸導取代開罰。州長紐森說，加州防疫要的不是重擊，只要大家都有責任心就能避免疫情擴散。然而，目前日益惡化的疫情，證明紐森的懷柔政策失敗。 

洛杉磯時報指出，自從紐森半年前開始宣導防疫規定以來，就委任十個機關執行禁令，並對屢勸不聽者開罰，但是直到12月21日才總共開出424張罰單，與吊銷兩家店的營業執照。相對於此，州政府機關7月1日起總共發出130萬封電子郵件，要求各行各業配合防疫措施。舊金山加大學者畢賓斯－多明戈（Kirsten Bibbins-Domingo）說，從現實看來，只發電郵要大家戴口罩是不夠的。 

洛時以同為民主黨執政的加州與紐約相比，兩州政府雖然都強力宣導防疫措施，但紐約明顯比加州更為強的執法力道，讓當地業者更願意執行防疫令。加州政府機關不願強力執行防疫命令，更何況有些縣市還根本不願配合口罩或宵禁令，最後的結果是，店家乾脆視而不見、聽而不聞，坐視疫情蔓延。 

報導指出，雖然加州現在正處於區域居家令，但是許多人卻無視禁令，仍然朝店家擠而且不戴口罩。此外，佛瑞斯諾市的Cornerstone Church，直到現在都還在舉辦室內禮拜，洛杉磯縣與橙縣的酒吧碰到周日仍然擠滿足球迷，不戴口罩、近距離地觀看比賽轉播。內華達市的Calla Lily Crepes更直接忽視20多次警告，店東夫婦還認為戴不戴口罩，屬於人民自決的權利。 

以紐森委以權責的十個單位來看，加州共有9萬4000家店販賣酒精飲料，但可以處以輕罪罰金、營業罰鍰或吊銷執照的酒品管理局（ABC），至21日為止只對酒吧、餐廳分別開出45、119張罰單，沒有任何一家被科以罰金更沒有吊銷執照。相對於人口只有一半、店家更少的紐約州，6月18日至12月8日間，酒吧餐廳共被科以1867次罰金，279家更被吊銷酒品販賣執照。

職業安全與衛生管理局（Cal/OSHA）在8月25日至12月14日之間，對90家業者開出219張罰款通知，合計罰鍰220萬元。9月30日對安納罕的Taco Bell分店開出的475元最低，10月29日對普萊賽維爾（Placerville）Apple Bistro的10萬8000元最重。負責州內5.4萬家髮廊與美妝店的理髮美容委員會（Board of Barbering and Cosmetology）目前只開出兩張罰款通知、吊銷兩家執照。280處州立公園與加州公路巡警局則未開出任何罰單。 

相對於十個被委以權責的機關單位，更應該落實防疫規定、卻不在其中的加州公共衛生局，同樣沒有開出任何罰單。其他單位，如加州ABC的代理局長布列姆（Luke Blehm）說，執行真的很難，而且店家都已經很辛苦了；管理Cal/OSHA的工業關係處（Department of Industrial Relations）則說，他們不願與業者站在對立面。 

7月4日當天，北加州莫多克縣民出門觀看規模縮小的國慶遊行，雖然當時加州已經宣布口...
7月4日當天，北加州莫多克縣民出門觀看規模縮小的國慶遊行，雖然當時加州已經宣布口罩令，但只有少數人戴上口罩。（莫多克縣警局提供）

加州 防疫 疫情

上一則

新紓困案PPP最大亮點：稅務扣抵

下一則

新冠擋路 罹癌華婦回不了中國

延伸閱讀

賀錦麗參院遺缺由加州州務卿帕迪拉遞補

賀錦麗參院遺缺由加州州務卿帕迪拉遞補
加州州務卿帕迪拉獲任聯邦參議員接棒賀錦麗

加州州務卿帕迪拉獲任聯邦參議員接棒賀錦麗
加州2度防疫令 成效遠差首次

加州2度防疫令 成效遠差首次

熱門新聞

9000億元新紓困法案幾近達成協議，包括第二波紓困金的發放。(美聯社)

如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？

2020-12-21 16:53
聯合航空591號航班抵達洛杉磯國際機場。（ABC 7）

飛洛杉磯聯航班機急降紐奧良 1旅客疑因新冠驟逝

2020-12-19 02:00

爾灣母女失蹤逾年恐遭綁架 FBI懸賞萬元尋人

2020-12-18 14:30
眾議院議長波洛西在接受美聯社採訪時(Nancy Pelosi)表示，國會計畫在19日晚，宣布達成協議的消息。（美聯社）

波洛西：國會計畫19日晚宣布達成9000億元新紓困案消息

2020-12-19 14:45
南加部分商圈因限制室內購物人數，出現消費者大排長龍的景象。（記者陳開／攝影）

南加「疫」怪相 ICU滿載 商圈排隊似黑五

2020-12-19 21:05
劉先生自己打造的魚池，上百尾錦鯉暢遊其中。（記者楊青／攝影）

南加華人後院五層樹屋 如世外桃源

2020-12-21 19:59

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
返家停車遭劫 芝華男當場遭槍殺 警方已逮捕16歲槍手

返家停車遭劫 芝華男當場遭槍殺 警方已逮捕16歲槍手
「600元少得荒謬」川普可能拒簽9千億紓困案

「600元少得荒謬」川普可能拒簽9千億紓困案
紐約華醫李旭輝獄中染新冠死亡 女兒：我父親也是人

紐約華醫李旭輝獄中染新冠死亡 女兒：我父親也是人
疫苗真能抵禦變種病毒？輝瑞、莫德納回應了

疫苗真能抵禦變種病毒？輝瑞、莫德納回應了
為何6共和黨參議員 在紓困法案投下反對票？

為何6共和黨參議員 在紓困法案投下反對票？